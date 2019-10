"Najczęściej zgłaszanymi w Polsce we wrześniu osobówkami zasilanymi benzyną były: Opel, Toyota i Volkswagen. To odpowiednio: 7465, 6564 i 5827 pojazdów" - czytamy w sobotnim komunikacie resortu cyfryzacji. Tylko na Mazowszu przybyło 13706 samochodów różnych marek, zasilanych tym paliwem - dodano.

"W ubiegłym miesiącu w Centralnej Ewidencji Pojazdów zarejestrowano 108 488 samochodów osobowych. Większość z nich, a dokładnie 68 671, to benzyniaki. (...) Najwięcej odnotowano ich w województwie mazowieckim" - napisano.

Najwięcej zarejestrowanych we wrześniu Opli, jak podano, to modele w wersji hatchback. "770 z zarejestrowanych w CEPiK pod koniec trzeciego kwartału Opli Astra to auta, które w tym roku zeszły z taśmy. Najstarszy model pochodzi sprzed ćwierćwiecza" - wskazano.

Z kolei najczęściej rejestrowaną we wrześniu Toyotą, jeżdżącą na benzynę, była Corolla (1978). "Zdecydowana większość samochodów, które w ubiegłym miesiącu trafiły do bazy CEP, to roczniki 2018 (233) i 2019 (1512). Najstarszy model pochodzi z 1977 roku i sprowadzono go z Austrii" - napisano. Dodano, że kierowcy Toyoty we wrześniu wybierali najczęściej nadwozie typu sedan.

Na trzeciej pozycji w rankingu wrześniowych rejestracji samochodów benzynowych uplasował się Volkswagen - przeważają pojazdy z nadwoziem typu hatchback (2923). Jak wyliczył resort, we wrześniu z Niemiec przyjechało 3170 Volkswagenów na benzynę. Najpopularniejszy model to Golf. "Do CEP we wrześniu dołączyło kolejnych 2205 sztuk tego modelu. Najstarszy z nich to wersja z mocniejszym silnikiem - GTI z 1978 roku" - czytamy. Dodano, że tegorocznych Golfów przybyło w bazie 576.

Ponad 39 tysięcy (39 266) z wszystkich zarejestrowanych w ubiegłym miesiącu samochodów osobowych tankuje olej napędowy - podało MC. To w dużej mierze samochody sprowadzane z Niemiec (17 217), głównie Volkswageny (3277). "Najstarszy to Caravelle z 1989 roku" - napisano.

Resort zwrócił uwagę, że we wrześniu przybyło niemal dwieście samochodów (192) zasilanych energią elektryczną. "Top 3 to Nissan (39), BMW (35) i Renault (22). Wszystkie to pojazdy nie starsze niż 8 lat" - wskazano. Poza Mazowszem (54), najwięcej elektryków zarejestrowano na Pomorzu (27) i Małopolsce (26)

"Baza CEPiK to kopalnia wiedzy o pojazdach, które jeżdżą po naszych drogach" – powiedział, cytowany w komunikacie, minister cyfryzacji Marek Zagórski. "Taką kopalnią wiedzy o autach jest też nasza e-usługa Historia Pojazdu. Przygotowaliśmy ją dla wszystkich, którzy planują zakup używanego pojazdu zarejestrowanego w Polsce" - wyjaśnił. Dodał, że otrzymywane dzięki niej dane mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. (PAP)

autor: Magdalena Jarco