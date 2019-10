USA: Biden: Putin nie chce, bym został prezydentem

Źródło: PAP

Były wiceprezydent USA Joe Biden, który ubiega się o nominację Demokratów w wyborach prezydenckich w 2020 roku, ocenił, że prezydent Rosji Władimir Putin nie chce, by to on został przywódcą Stanów Zjednoczonych.