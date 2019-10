Kowalczyk: wpłynęło 90 tys. wniosków z programu Czyste Powietrze

Źródło: PAP

W skali kraju wpłynęło dotychczas ok. 90 tys. wniosków z programu Czyste Powietrze; podpisano ok. 60 tys. umów - poinformował we wtorek minister środowiska Henryk Kowalczyk.