Kogeneracja miała wstępnie ok. 35,9 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.



Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja wypracował ok. 35,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz ok. 151,6 mln zł EBITDA w I-III kw. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne skonsolidowane wyniki.

"Według wstępnych szacunków:

• sprzedaż energii elektrycznej po 9 miesiącach 2019 roku wyniosła 1 759 GWh (w tym jednostka dominująca 728 GWh),

• sprzedaż ciepła po 9 miesiącach 2019 roku wyniosła 7 061 TJ (w tym jednostka dominująca 6 270 TJ),

• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 9 miesiącach 2019 roku wyniósł około 151,6 mln zł,

• skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej po 9 miesiącach wyniosły około 101,4 mln zł,

• skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 35,9 mln zł (czyli 2,42 zł na akcję),

• nakłady inwestycyjne wyniosły około 91,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 r. istotny wpływ na wynik finansowy netto grupy miał spadek szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT o 68 682 tys. zł do poziomu 13 795 tys. zł (w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. koszty z tytułu rekompensat KDT wyniosły 82 477 tys. zł), podano także.

"Zmiana szacunków z tytułu rekompensat KDT dotyczy wyników spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. i jest efektem aktualizacji prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w latach 2019-2024 oraz ujęcia dodatkowego przydziału uprawnień do emisji CO2 w modelu wyceny" - wskazano w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2019 r., którego publikację zaplanowano na 12 listopada 2019 r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

