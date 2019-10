Oferta Budimeksu na 843,74 mln zł netto oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA



Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Oferta Budimeksu warta 843,74 mln zł netto została oceniona najwyżej w przetargu białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na projekt i budowę drogi ekspresowej S-61 od Augustowa do granicy państwa, podała spółka.

"Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku poinformowała spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 'Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek'" - czytamy w komunikacie.

Wartość oferty to 843 737 091 zł netto.

Nie oznacza to wyboru oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej, ponieważ postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone, zastrzeżono.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)