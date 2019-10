Master Pharm spodziewa się lepszego II półrocza 2019 r.



Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Master Pharm spodziewa się, że drugie półrocze 2019 pod względem wyników powinno być lepsze od pierwszej połowy roku, poinformował prezes Jacek Franasik.

"Generalnie, obecny spadek dynamiki wzrostu grupy jest sytuacją przejściową. Obserwując ostanie zlecenia klientów oraz wstępne prognozy zamówień na przyszły rok, spodziewamy się, że całe drugie półrocze będzie lepsze od pierwszego, a tymczasowe przyhamowanie nie zakłóci długoterminowego rozwoju grupy" – wyjaśnił Franasik, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że spadek skonsolidowanych przychodów w I-III kw. był przede wszystkim rezultatem niższej sprzedaży grupy w I półroczu. Wiązała się ona z dużej mierze z przesunięciem części zamówień przez dużych odbiorców Master Pharm, które jednak zgodnie z zapowiedziami zarządu, realizowane są począwszy od III kw.

Wg wstępnych danych Master Pharm miał 5,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2019 r. wobec 7,15 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży grupy po trzech kwartałach 2019 r. wyniosły 50,38 mln zł, wobec 52 mln zł w analogicznym okresie, co oznacza spadek o 1,62 mln zł, tj. o 3,1%. Skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej wyniósł 7,39 mln zł wobec 9,36 mln zł w I-III kw. 2018 r., co oznacza spadek o 1,97 mln zł, tj. o 21%.

"Wpływ na niższą sprzedaż grupy w pierwszych trzech kwartałach miały też niższe przychody spółki zależnej Avet Pharma, zajmującej się sprzedażą suplementów diety pod marką własną. Związane były z planowanymi zmianami spółki w zakresie zarządzania sprzedażą oraz redukcją stanów magazynowych w hurcie" - czytamy w komunikacie.

Wpływ na pozycje wynikowe grupy miał wzrost kosztów działalności (wzrost kosztów na poziomie skonsolidowanym o 1,9%, a na jednostkowym o 3%), a także strata Avet Pharmy, wynosząca narastająco na koniec trzeciego kwartału 2019 r. 2,5 mln zł.

"Na niższych przychodach po III kw. zaważyło przede wszystkim słabsze I półrocze. Wiązało się ono z przesunięciami części dużych kontraktów, które jednak już realizujemy. Jeśli chodzi o sprzedaż w Avet Pharmie, pracujemy obecnie nad zmianami w strategii sprzedaży i przemodelowaniem oferty, co wiąże się tymczasowym spadkiem przychodów i wyników w tym podmiocie" - podkreślił Franasik.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 74,64 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)