Ryanair uruchomił nową trasę z Warszawy Modlin do Tel Awiwu



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Ryanair uruchomił nową trasę z Warszawy Modlin do Tel Awiwu, podała spółka.

"Cieszymy się z inauguracji sezonu zimowego na lotnisku Warszawa Modlin oraz uruchomienia nowej trasy do Tel Awiwu, Ryanair oferuje w Waszawie Modlin 50 tras i obsługuje 3 mln pasażerów rocznie" - powiedziała Olga Pawlonka z Ryanair, cytowana w komunikacie.

Ryanair oferuje w Warszawie Modlin 50 tras i obsługuje 3 mln pasażerów rocznie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z dołączenia do naszej siatki połączeń kolejnego punktu na mapie. Tym razem, wspólnie z Ryanairem, otwieramy nowy kierunek bliskowschodni, Tel Awiw. Tym samym wpisujemy się w trend pokazujący stały wzrost zainteresowania połączeniami pomiędzy Polską i Izraelem. Loty do Tel Awiwu z Lotniska Warszawa/Modlin w sezonie Zima 2019/20 odbywać się będą cztery razy w tygodniu, w poniedziałki, środy, piątki i niedziele" - powiedział p.o. prezesa Portu Lotniczego Warszawa Modlin Leszek Chorzewski, cytowany w komunikacie.

Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 200 lotnisk w ponad 30 krajach.

(ISBnews)