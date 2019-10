Jak czytamy w raporcie pt."Who cares? Who does?", 70 proc. europejskich konsumentów wymieniło odpady z tworzyw sztucznych jako najważniejsze z 5 największych światowych wyzwań środowiskowych. Najczęściej problem ten jest dostrzegany przez Niemców (75 proc. wskazań), najrzadziej przez Węgrów (55 proc.). W Polsce odsetek wskazań jest podobny do węgierskiego i wynosi 58 proc. wskazań.

Z raportu wynika, że na tle wszystkich analizowanych w badaniu rynków europejskich polscy nabywcy nie widzą w odpadach z tworzyw sztucznych tak dużego problemu. "W opinii Polaków odpady plastikowe są trzecim w kolejności największym globalnym wyzwaniem środowiskowym, po zanieczyszczeniu powietrza i wody" - podano.

Wskazano, że w prawie wszystkich krajach objętych badaniem (z wyjątkiem Rosji) konsumenci uważają producentów za najbardziej odpowiedzialnych za kontrolowanie i ograniczanie odpadów z tworzyw sztucznych. "Warto także podkreślić, że zaskakująco rzadko w tej roli widziany jest przez konsumentów handel i sieci detaliczne, dodano, że w Polsce nabywcy obarczyliby równie dużą dozą odpowiedzialności co producentów, także administrację państwową" - czytamy w raporcie.

Zdaniem Izabeli Jagodzińskiej z Consumer Panels & Services GfK, Polscy nabywcy mają dość podstawową wiedzę na temat dbania o środowisko i ograniczania zakupu produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. "Jednak poziom świadomości społecznej rośnie i coraz więcej klientów jest zainteresowanych tymi zagadnieniami. Nadal konieczne jest zwiększenie świadomości społecznej poprzez kampanie informacyjne i wywieranie nacisku na producentów, aby zmniejszyli ilość produkowanego i marnowanego tworzywa sztucznego" - dodała.

W raporcie GfK wskazano, że Responsibility Index ilustrujący poziom świadomości i zestaw zachowań konsumenckich związanych z odpowiedzialnym postępowaniem z tworzywami sztucznymi jest dla Polski na poziomie 81 punktów (przy średniej dla 11 badanych krajów na poziomie 100 punktów). Dla porównania najniższą wartość wskaźnik przyjmuje w Rosji (41 punktów), a najwyższą w Austrii (137 punktów).

Badanie przeprowadzono na przełomie kwietnia i maja 2019 roku na próbie n=40.091 respondentów, na 11 europejskich rynkach: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Holandii, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Szwecji, Węgier. Respondentami były osoby decyzyjne, odpowiadające w gospodarstwach domowych za dokonywanie zakupów.

>>> Czytaj też: Wielka płyta wraca do łask. Zachód pokochał domy z prefabrykatów