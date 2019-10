CCC zakłada 'wysoką jednocyfrową' EBITDA Gino Rossi w 2020 roku



Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - CCC przewiduje, że Gino Rossi stanie się "zdrową spółką" do końca roku i w 2020 r. odnotuje "wysoką pozytywną EBITDA, poinformował wiceprezes Karol Półtorak.

"Zakładamy, że do końca roku Gino Rossi będzie to zdrowa spółka. W 2020 r. pojawi się pozytywna EBITDA wobec negatywnych wyników w 2018 i 2019" - powiedział Półtorak podczas konferencji prasowej.

CCC podało w prezentacji wynikowej, że plany na 2020 r. zakładają w przypadku Gino Rossi "wysoką jednocyfrową EBITDA".

"Jeśli chodzi o tę markę, w 2020 r. czeka nas zamknięcie nierentownych sklepów" - dodał.

CCC planuje zakończyć restrukturyzację Gino Rossi w grudniu 2019 r., podano także w prezentacji.

Na koniec września br. liczba sklepów Gino Rossi wynosiła 54.

CCC w ramach przymusowego wykupu nabyła wszystkie akcje Gino Rossi należące do akcjonariuszy mniejszościowych. W rezultacie akcje Gino Rossi zostały wykluczone z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z dniem 29 września 2019 r.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 4,63 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)