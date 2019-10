Według obecnego na spotkaniu z dziennikarzami ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, wprowadzenie mikrorachunku podatkowego należy traktować jak swego rodzaju rewolucję, przede wszystkim dla podatników.

"To będzie naprawdę duże uproszczenie" - zapewnił minister. Opowiedział, że kiedyś sam podał niewłaściwy numer konta i okazało się, że odzyskanie potem płatności nie było łatwe. Po zmianie do takiej sytuacji już nie dojdzie. Minister poinformował, że zgodnie planami MF, każdy podatnik będzie miał swoje indywidulane konto, na które będzie mógł regulować wszelkie swoje zobowiązania podatkowe.

"Zaczynamy na razie od najważniejszych, od PIT-u, CIT-u i VAT-u. Później ten mikrorachunek będzie rozszerzony na wszystkie zobowiązania podatkowe państwa" - poinformował minister. Dodał, że rozwiązanie to będzie bardzo użyteczne, będzie można z niego korzystać za pośrednictwem wszystkich urządzeń elektronicznych, także mobilnych np. smartfonów.

"Więc nie ma co ukrywać, to jest też rozwiązanie, które traktujemy, jako część wprowadzania gospodarki elektronicznej do funkcjonowania naszego państwa" - podkreślił. Dodał, że resort finansów chce też pokazać, że administracja skarbowa staje się coraz bardziej nowoczesna i innowacyjna.

"To jest innowacja technologiczna ale też innowacja produktowa (...) i również organizacyjna, bo niesie za sobą zmiany organizacyjne, które wprowadzamy" - mówił minister.

Minister Kwieciński podkreślił, że obecny system płatności podatków będzie jeszcze obowiązywał do końca tego roku, a nowy zastąpi go 1 stycznia 2020 r. "Ten system nie będzie zależny od miejsca zamieszkania, będzie przywiązany do danej osoby, będzie bardzo prosty" - uzupełnił minister.

Pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch poinformował, że resort finansów jest gotowy na uruchomienie generatora indywidualnego rachunku dla każdego podatnika w Polsce. Zapowiedział, że generator ten będzie dostępny jeszcze w środę.

"24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, w każdym momencie będzie możliwe sprawdzenie i wygenerowanie swojego rachunku podatkowego" - poinformował Koch. Dodał, że resort finansów chce, by od 2021 r. mikrorachunki miały zastosowanie także do ceł i akcyzy.

Jak podało MF, swój numer mikrorachunku można sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP. Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, tłumaczy MF, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego. Mikrorachunek, oprócz identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222.

Ministerstwo apeluje, by nie korzystać z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Według resortu mogą być one próbą wyłudzenia.

"Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r." - poinformowano.

MF zaznacza, że dzięki mikrorachunkowi podatkowemu będzie można w wygodny i prosty sposób zapłacić PIT, CIT i VAT. Nie trzeba będzie już wybierać oddzielnych rachunków. Będzie można szybko sprawdzić numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie.

"Jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym. Nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto. Mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach" - dodano.

