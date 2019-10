Brytyjski think tank: umowa z UE gorsza dla gospodarki niż dalsza niepewność

Źródło: PAP

W efekcie uzgodnionego przez rząd Borisa Johnsona porozumienia z UE brytyjska gospodarka będzie do 2029 r. mniejsza o 70 mld funtów, czyli o ok. 3,5 proc., niż gdyby w niej pozostała - wynika z opublikowanej w środę analizy niezależnego think tanku NIESR.