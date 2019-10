„W oparciu o (zasady) wzajemnego zaufania i dwustronnych korzyści wierzę, że oba kraje mogą osiągnąć wielki sukces” - powiedział agencji Reutera Zhu, który przed przejściem w 2018 roku na emeryturę brał czynny udział w negocjacjach handlowych z USA jako wiceminister finansów.

Chiny i USA pozostają w bliskim kontakcie, negocjacje handlowe przebiegają sprawnie i zgodnie z planem, a urzędnicy z obu krajów przeprowadzą w piątek rozmowę telefoniczną – poinformował rzecznik ministerstwa handlu Gao Feng na cotygodniowym briefingu w Pekinie.

Prezydent USA Donald Trump wyrażał nadzieję na podpisanie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem pierwszej części porozumienia, mającego zakończyć trwającą od 15 miesięcy wojnę handlową. Obaj przywódcy mieli się spotkać w połowie listopada w kuluarach szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w stolicy Chile, Santiago.

Prezydent południowoamerykańskiego państwa Sebastian Pinera ogłosił jednak w środę, że z uwagi na trwające w kraju antyrządowe protesty zmuszony jest odwołać szczyt APEC, jak również zaplanowany na grudzień szczyt klimatyczny COP.

Biały Dom zadeklarował, że mimo odwołania szczytu APEC w Chile administracja prezydenta Trumpa ma nadzieję na podpisanie wstępnego porozumienia handlowego z Chinami „w tym samym przedziale czasowym”. Nie ogłoszono jednak jak dotąd alternatywnego miejsca spotkania Trumpa z Xi.

„Odwołanie szczytu w Chile ma zerowy wpływ na umowę handlową pomiędzy Chinami a USA. Jest wiele możliwości na podpisanie tej umowy przez przywódców. Może być ona podpisana w Chinach, w USA, albo w jakimkolwiek kraju trzecim, takim jak Singapur” - powiedział wiceprezes wspieranego przez chiński rząd think tanku Chińskie Centrum Międzynarodowej Wymiany Gospodarczej Wei Jianguo.

Część amerykańskich polityków wzywa do rozłączenia gospodarki USA od gospodarki chińskiej i oskarża Pekin o aktywne próby kradzieży amerykańskiej technologii oraz dążenie do utrzymywania relacji handlowych korzystnych wyłącznie dla ChRL. Apelują oni do amerykańskich firm, by zmniejszyły swoją zależność od dostawców z Chin, a jednocześnie zabiegają o ograniczenie dostępu chińskich przedsiębiorstw do amerykańskiej technologii.

Chińscy urzędnicy utrzymują natomiast, że tego rodzaju rozłączenie gospodarcze jest niemożliwe do wprowadzenia w życie i przyniosłoby zbyt duże straty obu krajom. „Oczekujemy, że USA odegrają pozytywną rolę, zamiast skupiać się na rozłączeniu” - oświadczył w środę były chiński wicepremier Zeng Peiyan.

