Podczas otwierającego ścieżkę Przyszłość panelu dyskusyjnego pt. „Geopolityka cyberbezpieczeństwa – nadchodzące implikacje cyfrowej zimnej wojny”, prelegenci wskazali nowe czynniki wpływające na światowy porządek geopolityczny. Zaproszeni goście opowiedzieli również o znaczeniu cyfrowych technologii w redefinicji rozkładu sił państwowych na arenie międzynarodowej.

„Wkraczamy w nową, nieznaną rzeczywistość, w której Internet zmienił sposób komunikacji. Zaczynamy sobie zdawać sprawę z niebezpieczeństw, polaryzacji świata, a także pojawiających się nowych płaszczyzn konkurencji. Jeśli Europa nie zdecyduje się na konsolidację, co do tej pory nigdy się nie udało, znajdzie się w krytycznym momencie, a jej przyszłość zależeć będzie od wyniku rywalizacji między Chinami a USA” – powiedział Jacek Bartosiak, Założyciel i Prezes Strategy & Future, autor bestsellerowych książek dotyczących geopolityki i działań wojennych.

Dyskusję zwieńczyła debata na temat możliwych skutków walki o władzę, która toczy się między kluczowymi aktorami w cyfrowej rzeczywistości.

„Karta Atlantycka stworzyła schemat działania dla XX i XXI wieku, ale to, co się zmieniło po Zimnej Wojnie, to przekonanie do tego, że wolny rynek prowadzi do demokracji” - zaznaczył Gen Robert Spalding, Ekspert Instytutu Hudsona w Waszyngtonie, Doradca Prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Chin. „Rząd autokratyczny agreguje władzę przez nowe technologie. Nie przewidzieliśmy jednak, że ten nowy system będzie miał wpływ na demokrację” - dodał Gen Robert Spalding.

Do problemu suwerenności państwowej w cyfrowej rzeczywistości ustosunkował się Nikodem Bończa Tomaszewski, Prezes Exatel, nawiązując do podpisanego w poniedziałek listu intencyjnego ws. zbadania możliwości powstania w Polsce jednej sieci 5G w paśmie 700 MHz.

„W przeszłości łatwej było zdefiniować suwerenność. Dzisiaj żyjemy w przestrzeni cyfrowej i trudno jest jednoznacznie określić, czym jest państwo suwerenne. Rywalizacja pomiędzy USA a Chinami, o to kto będzie wielkim bratem Internetu, to więcej niż walka o hegemonię. Polska koncepcja to walka o niezależną pozycję” – powiedział Nikodem Bończa Tomaszewski. „Chcemy stworzyć państwo niezależne w cyberprzestrzeni, tworząc więzi z partnerami” – dodał Prezes Exatel.

Sztuczna inteligencja – szansa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa czy furtka dla cyberprzestępców

Jeden z ostatnich paneli tegorocznej edycji CYBERSEC CEE dotyczył potencjalnych zagrożeń wynikających z wykorzystywania sztucznej inteligencji, która stosowana jest już w niemal wszystkich branżach - począwszy od medycyny, przez transport, aż po rolnictwo. W najbliższych latach AI zmieni sposób, w jak pracujemy, podróżujemy, czy robimy zakupy. Samouczące się algorytmy są napędzane przez coraz większą ilość danych cyfrowych produkowanych nie tylko przez komputery, ale też sprzęt domowy, samochody, lub urządzenia podłączone do Internetu Rzeczy. Jednak przeszkodą na drodze do implementacji rozwiązań AI przestaje być technologia. Coraz częściej stają się nią obawy o poziom bezpieczeństwa.

„Technologie wspierają ludzi w ich codziennym życiu. Nie są one złe lub dobre, lecz neutralne” – powiedziała Ludmila Georgieva, Manager ds. polityk publicznych i relacji rządowych w Google. „W przypadku przestępstwa, nie ma znaczenia, jakie narzędzie zostało wykorzystane” – dodała.

Wszebor Boksa, Manager ds. zaawansowanych usług bezpieczeństwa z Cisco dodał, że dla powodzenia kwestii bezpieczeństwa w podejściu do sztucznej inteligencji kluczowe znaczenie ma wspólny wysiłek, który powinien zostać podjęty przez przedsiębiorstwa i sektor publiczny, w celu określenia nowych sposobów wykrywania zagrożeń.

Cyberbezpieczna równość płci

Organizatorzy CYBERSEC CEE zaadresowali również problem deficytu kobiet w sektorze ICT poprzez organizację dodatkowego formatu, jakim jest CYBERSEC Women. Udział kobiet w sektorze cyberbezpieczeństwa jest alarmująco niski i obecnie wynosi około 11%, a ta krytyczna nierównowaga płci uniemożliwia jego pełny rozwój.

Rosnąca liczba firm i organizacji zdaje sobie sprawę, jak ważne jest posiadanie zróżnicowanych zespołów w celu sprostania obecnym zagrożeniom. Dlatego też wiele pozostaje do zrobienia, a silne poparcie ze strony kobiet i mężczyzn jest kluczowym elementem zmniejszania tej luki i osiągnięcia bardziej wyrównanego, a tym samym bardziej efektywnego obszaru bezpieczeństwa cybernetycznego. Temu zagadnieniu poświęcony był format CYBERSEC Women, który otworzyły Izabela Albrycht, Prezes Instytutu Kościuszki oraz dr Joanna Świątkowska, Dyrektor Programowa CYBERSEC. Dr Świątkowska zwróciła uwagę na ważną rolę edukacji dziewczyn - „Chciałabym żeby na moich zajęciach prowadzonych na AGH pojawiało się więcej dziewcząt” – powiedziała dr Joanna Świątkowska.

Przykładem projektu mającego na celu zainteresowanie kobiet tematyką cyberbezpieczeństwa jest inicjatywa Women in Cybersecurity prowadzona przez Cisco. Praca w nowych technologiach nie oznacza, że należy wyzbyć się swojej kobiecości. Jak powiedziała Nicole Wejer, Architektka Systemów w Cisco - „Nie musisz być przysłowiowym „nerdem” żeby jako kobieta móc pracować w branży cyberbezpieczeństwa”.

Współpraca środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest bezpieczeństwo cyfrowe

Izabela Albrycht, Prezes Instytutu Kościuszki podsumowała dwa dni V Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2019.

„W czasie 30 paneli dyskusyjnych ponad 150 ekspertów z całego świata dyskutowało wokół kluczowych tematów dla bezpieczeństwa cyfrowego świata. Najważniejsza konkluzja dotyczy budowania jego fundamentów i związana jest z bezpieczeństwem sieci 5G i ekosystemu technologii, produktów i usług, które tworzone będą dzięki jej rozwojowi. Uczestnicy podkreślali potrzebę pogłębionej współpracy publiczno-prywatnej, która skoncentruje się na konkretnych zagrożeniach i przyjmie efektywna formułę umożliwiającą skuteczne pokonywanie przeciwności w dynamicznie zmieniającym się cyfrowym środowisku” – powiedziała Izabela Albrycht, Prezes Instytutu Kościuszki

„To co jest najważniejsze, to fakt, że po raz kolejny konferencja przyczyniła się do budowania świadomości zagrożeń związanych z dynamicznym rozwojem nowych technologii, w którym to procesie od samego początku należy myśleć o tym, że człowiek powinien być traktowany podmiotowo i uznany za najważniejszy element cyfrowego systemu, a bezpieczeństwo powinno być wbudowane w DNA tego systemu” – dodała Izabela Albrycht.

