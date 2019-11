"To jest 17 połączenie PLL LOT , jeśli chodzi o trasy dalekiego zasięgu, a siódme połączenie do Azji. Staramy się rozwijać naszą siatkę w sposób zbalansowany, zarówno jeśli chodzi o nasze połączenia za Atlantyk, jak i do Azji" - powiedział Milczarski.

Poinformował, że lot z Warszawy do Kolombo potrwa ponad 9 godzin, podczas których samolot pokona 7293 km.

"To nasze pierwsze regularne sezonowe połączenie do Azji. Rejsy między Warszawą a Kolombo będziemy realizować do 28 marca 2020 r. trzy razy w tygodniu" - powiedział Milczarski. Trasę będą obsługiwały najnowocześniejsze maszyny przewoźnika - Boeingi 787 Dreamliner.

Samoloty narodowego przewoźnika będą startowały z Lotniska Chopina o godz. 14.25 w piątki, środy i niedzielę z lądowaniem na lotnisku w Kolombo o 4.15 czasu lokalnego. W drodze powrotnej maszyny będą startować ok. godz. 8.05 czasu lokalnego w poniedziałki, czwartki i soboty; do Warszawy przylecą ok. godz. 14

"Sri Lanka i Kolombo to wyjątkowa wyspa, z cudowną herbatą i kulturą. Rocznie wyspę Cejlon odwiedza około 20 tys. turystów z Polski. Mam nadzieję, że połączenie to wpłynie na rozwój turystyki, ale także i biznesu" - powiedział Milczarski.

Wiceminister spraw zagranicznych Maciej Lang wskazał, że LOT w ciągu dwóch miesięcy otwiera kolejne połączenie z Warszawy do Azji - we wrześniu były to Indie.

"Mam nadzieję, że nowo otwarte połączenie do Kolombo nie tylko będzie udogodnieniem dla turystów odwiedzających Sri Lankę, ale także będzie ono sprzyjać nawiązywaniu kontaktów biznesowych" - powiedział Lang. Dodał, że dzięki połączeniu wzrasta szansa na przybliżenie obu krajów - zarówno jeśli chodzi o kulturę, jak i o zwyczaje.

Ambasador Sri Lanki w Polsce Chandrasekara Atapattu Herath Mudiyanselage Wijeratne ocenił, że data uruchomienia połączenia "to szczególny dzień". "Polska jest ważnym krajem jeśli chodzi o gospodarkę, daje nam wiele możliwości. Bezpośrednie połączenie z Warszawy do Kolombo ma szansę wpłynąć na rozwój wzajemnych relacji biznesowych, ale także na turystykę nie tylko dla mieszkańców Polski, ale i całej Europy" - powiedział.

LOT tłumaczy, że w swojej strategii rozwoju wybiera kierunki o największym potencjale, które odpowiadają na potrzeby nie tylko pasażerów z Polski, ale również z innych krajów Europy.

"Od kilku lat Azja Południowa jest najchętniej wybieraną alternatywą dla tradycyjnych zimowych kierunków przez rosnącą liczbę turystów. Rocznie między Kolombo a Europą podróżuje prawie dwa miliony osób. Dzięki naszej ofercie, jeszcze tej zimy pasażerowie wybiorą się w podróż na rajską wyspę Cejlon" - tłumaczy LOT.

Przewoźnik zapewnia, że rozkład do Kolombo został ułożony w taki sposób, by umożliwić pasażerom na warszawskim lotnisku dogodną przesiadkę (od 50 minut) z większości obsługiwanych przez LOT miast w Polsce, Europie Zachodniej i Skandynawii, państw bałtyckich oraz z Pragi, Budapesztu czy Zagrzebia.

Jak wskazuje LOT, płożony na Oceanie Indyjskim Cejlon przyciąga turystów kilometrami piaszczystych plaż, bujną zielenią, starożytną architekturą oraz "nieprzeciętną" kuchnią regionu. Kraj jest też jednym z największych producentów herbaty na świecie, stąd jego sporą część pokrywają pola herbaciane.

Uruchomienie połączenia z Warszawy do Kolombo jest elementem strategii rentownego wzrostu, którą LOT wdraża od początku 2016 r., a większość z jej założeń została zrealizowana przed czasem. LOT stale rozwija swoją flotę - do końca tego roku będzie dysponował już 15. Boeingami 787 Dreamliner. Dwa kolejne większe Dreamlinery wzmocnią flotę już wiosną 2020 r.

LOT w ub. roku przewiózł rekordową liczbę ponad 8,9 mln pasażerów, o 2 mln więcej niż rok wcześniej. W grudniu polski przewoźnik planuje przewieźć 10-milionowego pasażera. LOT obecnie używa na co dzień 90 nowoczesnych samolotów. Przewoźnik ma w swojej rozkładowej ofercie 111 połączeń, w tym 17 tras dalekiego zasięgu. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta