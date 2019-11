Technika strugowa, używana na większą skalę m.in. w kopalniach amerykańskich, chińskich czy rosyjskich, różni się od tradycyjnej, w której węgiel urabia się kombajnem ścianowym.

W Polsce technikę tę porzucono w końcu lat 90. ub. wieku - do 1998 r. strug węglowy pracował w kopalni Rydułtowy-Anna, natomiast w kopalniach JSW zrezygnowano z tej metody urabiania w 1995 r., gdy ostatnie urządzenie strugowe zakończyło pracę w kopalni Krupiński. Kilkanaście lat później, latem 2009 r., JSW powróciła do stosowania techniki strugowej tam, gdzie możliwa jest efektywna eksploatacja tzw. niskich pokładów.

Jak podała w poniedziałek JSW, będąca na etapie rozruchu ściana strugowa w kopalni Pniówek ma wybieg początkowy 720 m i długość 200 metrów. Eksploatacja jest prowadzona w pokładzie o miąższości od 1 do 1,4 metra. Docelowo dobowy postęp ściany ma wynieść 8,2 metra, a wielkość dobowego wydobycia sięgnie ok. 3 tys. ton dobrej jakości węgla. Eksploatacja ma potrwać do połowy marca przyszłego roku. Później kompleks strugowy ma być zastosowany jeszcze w czterech ścianach tej kopalni o niskich pokładach.

Ściana w kopalni Pniówek jest prawie w całości zautomatyzowana - sterowanie odbywa się za pomocą pulpitu sterowniczego w chodniku podścianowym. Obsada pracowników w ścianie jest ograniczona do minimum - wystarczą 3-4 osoby wobec 12 w ścianie eksploatowanej w sposób tradycyjny. Potrzebna jest natomiast większa obsada w tzw. wnękach ścianowych.

Jak szacowano przed 10 laty, nawet 30 proc. zasobów węgla JSW, objętych koncesją na wydobywanie, zalega w tzw. niskich pokładach, o miąższości do około półtora metra. Przez lata tego typu pokłady w znaczącej części nie były eksploatowane z powodów technicznych i ekonomicznych. W sierpniu 2009 r. JSW powróciła do ich eksploatacji za pomocą techniki strugowej, nieużywanej w polskim górnictwie od 11 lat. Strug rozpoczął wówczas pracę w zakładach obecnej kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.

Przedstawiciele JSW wskazują, iż metoda strugowa jest równie nowoczesna jak tradycyjna, wymagająca zaawansowanych umiejętności technicznych z zakresu automatyki, elektroniki oraz informatyki. Eksploatacja tą techniką pozwala wydobyć niemal czysty węgiel, w odróżnieniu od metody tradycyjnej (ścianowych systemów kombajnowych), kiedy na powierzchnię wydobywany jest węgiel razem ze skałami przywęglowymi i kamieniem, co powoduje konieczność przetwarzania urobku. Ponadto, technika strugowa nie wymaga budowy szerokich chodników i ścian, a urządzenia są zautomatyzowane.(PAP)

autor: Marek Błoński