Po finalizacji transakcji MOL będzie trzecim największym udziałowcem złoża ACG. Należące do tzw. supergigantów pole naftowe zlokalizowane jest na Morzu Kaspijskim i należy do największych morskich pól naftowych na świecie. Rozpoczęło produkcję w 1997 roku, a jego operatorem jest BP. Eksploatowane jest za pomocą 6 platform produkcyjnych. W 2018 r. średnia produkcja złoża wynosiła 584 tys. baryłek dziennie. Operator złoża szacuje, że łączne wydobywalne rezerwy złoża brutto to ok. 3 mld baryłek ropy. Koncesja wydobywcza została w 2017 roku przedłużona do 2049 roku, poinformowano.



Transakcja wymaga zgód rządowych i regulacyjnych, a jej finalizacja spodziewana jest w II kw. 2020 r. MOL spodziewa się, że w jej wyniku łączne potwierdzone rezerwy 2P koncernu wzrosną do ok. 360-380 mln baryłek do końca 2020 r., a dzienna produkcja zwiększy się o ok. 20 tys. baryłek w nadchodzących latach, czyli o ponad jedną piątą, podano także.



"Ta znacząca transakcja o wartości 1,57 mld USD jest ważnym kamieniem milowym w budowie naszego międzynarodowego portfolio poszukiwawczo-wydobywczego, w jednym z kluczowych regionów, jakim jest Wspólnota Niepodległych Państw, gdzie sprzymierzymy się ze światowej klasy partnerami. Po finalizacji transakcji około połowa naszej produkcji będzie pochodzić spoza regionu Europy Centralnej i Wschodniej, dając nam zdrowy balans. Dzięki tym nowym baryłkom wzmacniamy także nasz odporny, zintegrowany model biznesowy, który będzie nadal generował znaczące przepływy finansowe, które pozwolą nam sfinansować transformacyjne projekty ze strategii MOL 2030 oraz zwiększać dywidendę dla akcjonariuszy" - powiedział prezes MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.



Transakcja zostanie sfinansowana z dostępnej płynności i nie będzie miała wpływu na ambicję MOL, by systematycznie zwiększać dywidendę w nadchodzących latach, zapewniono.



"Ta umowa to początek nowego rozdziału w historii segmentu E&P MOL, jako że robimy znaczący krok ku realizacji naszej obietnicy dotyczącej nieorganicznego zastępowania rezerw. Finalizując to przejęcie będziemy dobrze pozycjonowani do zachowania zdolności do generowania świetnych przepływów gotówkowych z segmentu E&P w dłuższym okresie. Ten segment w ciągu ostatnich trzech lat charakteryzował się dużą zyskownością, a dzięki tej transakcji kontynuujemy jego transformację w międzynarodowy biznes, tak jak zapowiadaliśmy w strategii" - dodał wiceprezes wykonawczy MOL ds. upstreamu Dr. Berislav Gaso.



Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.



>>> Polecamy: Dania zgodziła się na budowę Nord Stream 2 w duńskich wodach