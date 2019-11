Unified Factory miał 1,57 mln zł straty netto, 1,65 mln zł straty EBIT w II kw.



Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Unified Factory w restrukturyzacji odnotował 1,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 11,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 1,65 mln zł wobec 3,96 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,83 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 1,48 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 3,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,73 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4,12 mln zł w porównaniu z 5,81 mln zł rok wcześniej.

Osiągnięty w drugim kwartale 2019 poziom sprzedaży odbiega od założeń finansowych będących podstawą planu restrukturyzacyjnego, podano w raporcie.

"Spodziewany przez zarząd progres sprzedaży nie nastąpił: współpraca z Netią S.A. nie przyniosła zakładanego uprzednio poziomu przychodów zaś w zakresie pozyskiwania nowych znaczących zleceń nie doszło do finalizacji żadnej dużej umowy. Prognoza finansowa zakładała zaangażowanie kapitałowe inwestora, jako warunek konieczny do jej wykonania. Poziom zaangażowania określano pomiędzy 2,5 mln zł a 5 mln zł. Rozmowy z inwestorem zostały zawieszone w kwietniu 2019 r. i do chwili obecnej nie zostały wznowione" - czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 3,58 mln zł wobec 11,26 mln zł straty rok wcześniej.

Pod koniec lipca br. Unified Factory, po dokonaniu szczegółowej analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w kontekście kontynuacji działalności, podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.



Unified Factory w restrukturyzacji to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.



(ISBnews)