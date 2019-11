Avia International zaproponowała PKN Orlen odkupienie pakietu stacji paliw



Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Stowarzyszenie Avia International, reprezentowane w Polsce przez firmę Unimot, zrzeszające 3 200 stacji paliw w Europe, zaproponowało PKN Orlen odkup pakietu stacji, które ewentualnie mogą być przeznaczone do sprzedaży w wyniku decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej zgody na akwizycję Grupy Lotos przez PKN Orlen, podał Unimot.

"Avia International deklaruje zainteresowanie wykorzystaniem możliwości biznesowych wynikających ze zmian na polskim rynku stacji paliw, które mogą nastąpić w wyniku konsolidacji spółek PKN Orlen i Lotos. Avia International to szwajcarskie stowarzyszenie prawne, które zrzesza importerów, producentów, hurtowników i sprzedawców detalicznych paliw, którzy wspólnie działają pod marką Avia w 15 krajach Europy. Cała grupa w 2018 roku wygenerowała przychody na poziomie ponad 20 mld euro" - czytamy w komunikacie.

"Jesteśmy poważnie zainteresowani odkupem pakietu stacji paliw, które ewentualnie mogą być przeznaczone do sprzedaży w wyniku decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej zgody na akwizycję Grupy Lotos przez PKN Orlen. Przejęcie dużego pakietu stacji znacząco przyspieszyłoby rozwój marki Avia na terenie Polski, dlatego ze względu na wielkość potencjalnej transakcji, spółka Unimot jest gotowa stworzyć konsorcjum firm z pozostałymi członkami stowarzyszenia Avia, które wesprze Unimot w przeprowadzeniu takiego odkupu" - powiedział prezes Unimotu i jednocześnie członek komitetu zarządzającego Avia International Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

"Podobną transakcję Avia przeprowadziła na terenie Niemiec we wrześniu bieżącego roku przejmując 155 stacji paliw od firmy Tessol Kraftstoffe. W tamtym przypadku zawiązaliśmy konsorcjum 10 członków stowarzyszenia Avia i wspólnie wygraliśmy przetarg na przejęcie stacji paliw, dlatego mamy już doświadczenie w tego typu transakcjach i możemy je teraz wykorzystać na rynku polskim" - dodał dyrektor zarządzający Avia International Mario Tonini, również cytowany w komunikacie.

Prezes Unimotu już wcześniej deklarował publicznie, że Unimot może być zainteresowany przejęciem części stacji, które zostaną wystawione na sprzedaż w wyniku przejęcia Lotosu przez Orlen, mówił wówczas o kilkudziesięciu placówkach.

Unimot chce zarządzać siecią 100 stacji Avia do końca 2020 roku. Obecnie w Polsce funkcjonuje 48 stacji pod ta marką.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

