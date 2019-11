ZUE ma umowę ze Szczecinem na przebudowę torowiska o wartości 36,5 mln zł netto



Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - ZUE ma umowę ze Szczecinem na "Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz placu Szarych Szeregów " o wartości 36,5 mln zł netto, podała spółka. Wartość brutto umowy to 44,9 mln zł.

"Umowa w Szczecinie to kolejny projekt, jaki zrealizujemy na rynku infrastruktury miejskiej. Z sukcesem realizujemy nasz plan zwiększania udziału tego segmentu w naszym portfelu zamówień. Obecnie pracujemy nad 18 zleceniami z zakresu infrastruktury miejskiej w różnych miastach Polski. Całościowy portfel zamówień Grupy ZUE opiewa obecnie na ok. 2 mld zł" - powiedział prezes ZUE Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

Termin realizacji inwestycji przewiduje 450 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, podano także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 833 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)