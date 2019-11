KIG szacuje wzrost eksportu na 10,7% r: r w IX, oczekuje 6,2% wzrostu w 2019 r.



Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Eksport zwiększył się 10,7% r/r do 19,535 mld euro we wrześniu 2019 r. (wzrost o 10,7% m/m), wynika z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Izba prognozuje, że w całym bieżącym roku eksport wzrośnie o 6,2% r/r do 230,3 mld euro, a w przyszłym roku - o 7,1% r/r do 246,7 mld euro.

Przed miesiącem KIG prognozowała, że w całym bieżącym roku eksport wzrośnie o 5,8% r/r do 2,15 mld euro, a w przyszłym roku - o 8% r/r do 245,8 mld euro.

"Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport we wrześniu 2019 wyniósł 19 535 mln euro. Zwiększył się tym samym w stosunku do wartości notowanych w sierpniu o 10,7%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami wzrósł również o 10,7%. Wielkość eksportu w październiku może okazać się wyraźnie wyższa od wypracowanej we wrześniu" - czytamy w komunikacie.

KIG zwraca uwagę, że we wrześniu zazwyczaj notowane jest pokaźne zwiększenie aktywności eksportowej.

"We wrześniu zaczynają też być realizowane poważniejsze dostawy dla handlu, na zaopatrzenie okresu okołoświątecznego. Skala wrześniowego wzmocnienia aktywności eksportowej jest też w naturalny sposób związana z głębokością korekty notowanej w sierpniu. Stanowi bowiem jakby jej odreagowanie" - czytamy dalej.

W tym roku korekta sierpniowa była wyjątkowo głęboka (-8,5%), podkreśliła Izba.

"Wzrost wrześniowy może więc sięgnąć nawet 10,7%. Byłby tym samym zbliżony do często notowanego lecz zdecydowanie większy od zadziwiająco niskiego notowanego przed rokiem (0,2%). W konsekwencji wrzesień mógł przynieść poprawę rocznej dynamiki sprzedaży z dodatnich 0,2% w sierpniu do dodatnich 10,7%. Byłby to wynik drugi z najlepszych notowanych w tym roku, słabszy jedynie od majowych 11,6%" - wskazano w materiale.

Jak przypomina KIG, według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych ośmiu miesiącach 2019 roku eksport wyniósł 151,045 mld euro i okazał się o 6,2% większy niż w pierwszych ośmiu miesiącach roku 2018. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I-VIII 2019 r. 153,300 mld euro okazał się wyższy niż rok wcześniej o 4,8%.

"Zgodnie z aktualnymi założeniami co do stanu światowej i polskiej gospodarki w latach 2019 – 2020 można oczekiwać zwiększenia naszej sprzedaży z 216,9 mld euro w roku 2018 do odpowiednio 230,3 mld euro (o 6,2%) w roku 2019 oraz do 246,7 mld euro (o 7,1%) w roku 2020" - podsumowano w komunikacie.

