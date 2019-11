Jak informuje "Rz" powołując się na badanie Gfk, w pierwszym półroczu 2019 r. statystyczne gospodarstwo domowe w Polsce robiło podstawowe zakupy chemiczne oraz spożywcze aż 191 razy. "To o niemal 30 więcej niż u naszych południowych sąsiadów, a w stosunku do innych państw różnice są jeszcze większe. Na przykład ten wskaźnik w Austrii wynosi za półrocze 114" - czytamy we wtorkowej "Rz".

"Odwiedzamy bardzo dużo sklepów reprezentujących różnorodne formaty i sieci. W ciągu roku przynajmniej raz wkładamy do koszyka ponad 800 różnych produktów FMCG (fast-moving consumer goods - PAP)"– mówi "Rz" strategic insight manager w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Rafał Dobrowolski.

Dobrowolski podkreśla, że w polskich gospodarstwach domowych nasila się zjawisko tzw. zakupów na zapas, co jest spowodowane m.in. wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę. Gazeta zaznacza jednak, że "mimo wszystko Polacy nadal lubią zakupy związane z tzw. pilną potrzebą czy bieżącym uzupełnieniem brakujących produktów".

Z przedstawionych przez "Rz" danych Gfk wynika, że Polacy "szczególnie pokochali dyskonty – wzrost o blisko 60 proc. w ciągu dwóch lat".

Gazeta zaznacza, że chętnie odwiedzane są również mniejsze sklepy. "Przykładem takiej sieci jest choćby Żabka, ale też mniejsze i franczyzowe placówki, choćby sieci Carrefour. Również Biedronka zapowiedziała otwieranie mniejszych sklepów, firma także rusza z ofertą franczyzową i w ten sposób chce szukać nowych lokali pod kolejne placówki" - pisze "Rz". Gazeta dodaje, że choć tylko w jej sklepach zakupy robi ponad 4 mln klientów dziennie, "to małe sklepy Żabki z charakterystycznym logo oraz szeroką ofertą usług dodatkowych podbijają rynek i wytyczają trendy".(PAP)