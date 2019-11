Grupa IMS pozyskała 239 nowych lokalizacji abonamentowych we wrześniu



Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Grupa kapitałowa IMS we wrześniu br. pozyskała 239 nowych lokalizacji abonamentowych, gdzie wdrożona została usługa z zakresu marketingu sensorycznego: Aromamarketingu, Audiomarketingu oraz Digital Signage, podała spółka.

"Ostatnie 2 miesiące - sierpień i wrzesień - okazały się bardzo owocne dla naszych rozwiązań. Łącznie w tym okresie czasu podpisaliśmy umowy z klientami na 532 lokalizacje. Szczególnie cieszy nas fakt, że są to duże marki mające silną pozycję na rynku polskim. W samym miesiącu wrześniu Audiomarketing oraz Aromamarketing, IMS S.A. z powodzeniem wdrożyła między innymi w takich sieciach, jak: Pepco, Jysk, Black Red White, Eurofirany, Recman czy Tatuum" - skomentował prezes IMS Michał Kornacki, cytowany w komunikacie.

Natomiast usługi z zakresu Digital Signage, jak Giftomaty, Totemy Reklamowe, Wayfindery - mapy dotykowe, wielkoformatowe ekrany LED czy zarządzanie systemem Digital Signage znalazły swoich odbiorców m.in. w następujących galeriach handlowych: Libero Katowice, Gemini Tychy i Tarnów, Posnania Poznań, Sarni Stok Bielsko-Biała, podano także w materiale.

Jak podała spółka w raporcie półrocznym, na koniec I półrocza 2019 roku grupa dostarczała swoje usługi do 18 253 lokalizacji abonamentowych na terenie Polski i poza granicami (co oznacza wzrost o 35% r/r).

Jak wyjaśnia spółka, lokalizacja to pojedyncze urządzenie audio, wideo lub aromabox, za które pobierana jest opłata abonamentowa; jeżeli za urządzenie pobierana jest więcej niż jedna opłata abonamentowa, wówczas liczba lokalizacji odpowiada liczbie opłat abonamentowych). Usługi abonamentowe oparte są w większości o długoterminowe, kilkuletnie kontrakty. Przychody abonamentowe stanowią rokrocznie około 50% wszystkich przychodów grupy.

Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)