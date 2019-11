Alior Bank ocenia, że rezerwy na tzw. małe TSUE powinny być wystarczające



Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Alior Bank ocenia, że rezerwy, które utworzył w III kwartale na wyrok tzw. małe TSUE powinny być wystarczające. Bank ocenia, że ubytek wyniku odsetkowego zostanie odrobiony najpóźniej w ciągu trzech lat, poinformowali przedstawiciele instytucji.

"Dziś zakładamy, że się obrezerwowaliśmy wystarczająco bez dalszego istotnego wpływu na koszty operacyjne" - powiedział prezes Krzysztof Bachta podczas konferencji prasowej.

Bank podał dziś w raporcie kwartalnym, że w wyniku ustaleń z audytorem, zarząd podjął decyzję o dokonaniu zmiany w zakresie sposobu prezentacji w sprawozdaniu finansowym kwoty rezerwy na zwroty dotyczące spłat sprzed 11 września 2019 r. Wskazano, że powyższa decyzja nie ma wpływu na łączny poziom utworzonej rezerwy, o której bank informował wcześniej.

W konsekwencji bank pomniejszył wynik odsetkowy III kwartału 2019 r. o łączną kwotę 45 mln zł, powiększył pozostałe koszty operacyjne o kwotę 57 mln zł (rezerwa na zwroty dotyczące spłat sprzed 11 września 2019 r. - wcześniej prezentowana jako pomniejszenie wyniku odsetkowego), pomniejszył zysk netto o kwotę 83 mln zł.

"To jest rezerwa na wszystkie istniejące reklamacje związane z wyrokiem TSUE. 57 mln zł pokrywa zarówno te zwroty, które widzimy, nadchodzące i te, które mają nadejść" - powiedział wiceprezes Tomasz Biłous podczas konferencji.

"Przyjęliśmy okres od 2011 roku. Przygotowujemy się do zwrotu prowizji w systemie. Nasze podejście jest takie, że od 11 września zwracamy je bez konieczności składania reklamacji" - dodał.

Pod koniec października Alior podał, że w efekcie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) bank pomniejszył wynik odsetkowy III kw. 2019 r. o łączną kwotę 102 mln zł (w tym o kwotę 57 mln zł z tytułu rezerwy na zwroty dotyczące spłat kredytów sprzed 11 września 2019 r.), a zysk netto o kwotę 83 mln zł.

Bank podał także wówczas, że szacowany wpływ powyższej praktyki na wynik odsetkowy w IV kwartale 2019 r. wynosi ok. 79 mln zł.

"Tylko część bieżącego wyniku odsetkowego będzie podlegała zwrotom. Zakładamy, że te rezerwy powinny być wystarczające. Te 79 mln zł to nasz szacunek" - powiedział wiceprezes.

"Zakładamy, że w 3 lata jesteśmy w stanie odrobić całość, a według aktualnej ścieżki, mogłoby to nastąpić pod koniec drugiego roku, tj. 2021" - powiedział Bachta.

Prezes poinformował, że bank podjął działania w celu poprawy rentowności portfela pożyczek gotówkowych, które obejmują m.in. zmiany w kształcie produktu tj. zamianę prowizji na oprocentowanie, zwiększenie konkurencyjności oferty karty kredytowej, brak preferencji cenowych dla ofert na konsolidację wewnętrzną. Bank wdraża także nowe modele podnoszące sprzedaż w uproszczonym procesie kredytowym.

"Myślimy też nad tym, jak wykorzystać możliwości, które daje PSD2" - dodał Bachta.

Alior Bank odnotował 124,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 176,82 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk netto jest pod wpływem rezerw na TSUE. Współczynniki kapitałowe są na bardzo dobrym poziomie, które technicznie pozwalają wypłacać dywidendę - to najwyższy wskaźnik od trzech lat" - powiedział prezes.

"W IV kw. spodziewamy się lekkiego wzrostu tego współczynnika [Tier 1]. Dzisiaj mamy nadwyżkę" - dodał.

Wskaźnik Tier 1 wyniósł 13,37%, a wskaźnik TCR 16,24% na koniec września. Oznacza to bufor ponad minima regulacyjne na poziomie 162 pb dla Tier 1 oraz 249 pb dla współczynnika TCR.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

