3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów TK wybranych w czasach rządów PO-PSL: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. Zgodnie z regulaminem Sejmu, wnioski w sprawie kandydatów składa się marszałkowi w terminie 30 dni przed upływem kadencji.

Kandydatami Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego są posłowie tej partii kończącej się kadencji: Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz oraz była wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch.

Grzegrzółka odniósł się do informacji medialnych, że szefowa Kancelarii Sejmu wysłała maila do klubów 30 października z informacją, że marszałek Sejmu "wszczyna procedurę zbierania propozycji kandydatów na trzech sędziów TK w terminie do 3 listopada do północy".

"Informacja o terminie zgłaszania kandydatur na sędziów Trybunału Konstytucyjnego do 3 listopada została przedstawiona Klubom 15 października. Korespondencja z 30.10 jedynie przypominała o tym terminie i wskazywała nadzwyczajne godziny dyżuru w ostatnim dniu zgłoszeń (do godz. 24)" - napisał na Twitterze dyrektor CIS.

Swoich kandydatów do TK do 4 listopada nie zgłosił klub PO-KO. Zbigniew Konwiński (PO-KO) powiedział PAP, że jego ugrupowanie w tej kadencji nie będzie zgłaszać kandydatów do TK, "bo nie chcą uwiarygadniać fasadowej instytucji". Zdaniem Kamili Gasiuk-Pihowicz (PO-KO) termin na składanie kandydatur jeszcze nie minął. "Kandydaturę zgłasza się w terminie 30 dni, czyli w ciągu 30 dni przed upływem kadencji. Kadencja upływa 3 grudnia, a termin 30 dni, to jest termin, który otworzył się dopiero 4 listopada, a nie zamknął" - powiedziała PAP.

Swojego kandydata nie zgłosił także klub PSL. "Wiemy doskonale, że dzisiaj nie ma możliwości w Sejmie, przy zgłoszeniu kandydatów opozycyjnych, wyboru tych kandydatów. Może czasami warto dać większości parlamentarnej pełne pole do popisu" - powiedział PAP poseł Marek Sawicki (PSL).

Rzeczniczka SLD, posłanka elekt Anna Maria Żukowska oświadczyła, że również Lewica nie zgłosi kandydatów na sędziów TK i nie poprze kandydatów zgłoszonych przez PiS. "Nie będziemy legalizowali, tego co się z TK przez ostatnią kadencję stało" - powiedziała Żukowska.

