We wtorek na ulice popularnej wśród turystów dzielnicy Tsim Sha Tsui na półwyspie Koulun wyszły setki protestujących w maskach Guya Fawkesa, łamiąc wprowadzony niedawno przez władze zakaz zakrywania twarzy podczas zgromadzeń publicznych. Demonstracja związana jest z angielskim świętem ludowym znanym jako Noc Guya Fawkesa, obchodzonym 5 listopada, w rocznicę wykrycia tzw. spisku prochowego.

W oficjalnym komunikacie z zakończonego w ubiegłym tygodniu plenum Komitetu Centralnego KPCh zapowiedziano wsparcie dla specjalnych regionów administracyjnych Hongkong i Makau oraz ochronę ich stabilności i dobrobytu. Podkreślono, że nie będzie tolerancji dla jakiejkolwiek „działalności separatystycznej” ani dla podważania zasady „jeden kraj, dwa systemy”, zgodnie z którą Pekin zarządza tymi byłymi europejskimi koloniami.

Komitet Centralny KPCh postanowił doskonalić system i mechanizm mianowania i odwoływania szefów administracji oraz wysokiej rangi urzędników obu tych regionów – napisano, ale nie podano dodatkowych szczegółów w tej sprawie.

W Hongkongu i Makau należy również „ustanowić solidne prawa chroniące bezpieczeństwo narodowe” oraz „wspierać specjalne regiony administracyjne w usprawnieniu egzekwowania prawa” - dodano. Jednym z priorytetów będzie wzmocnienie edukacji, między innymi w zakresie historii i kultury Chin, by wśród młodzieży i urzędników z obu regionów kultywować „ducha patriotyzmu”.

Należy przy tym zachować czujność wobec „ingerencji obcych sił w sprawy Hongkongu i Makau” oraz prób oddzielenia tych regionów od Chin i obalenia władzy – stwierdzono.

Szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam spotkała się w poniedziałek w Szanghaju z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Xi „wyraził troskę i zaniepokojenie o Hongkong, szczególnie biorąc pod uwagę niepokoje społeczne, z jakimi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, i wyraził poparcie dla różnych działań rządu specjalnego regionu administracyjnego Hongkong” - powiedziała dziennikarzom Lam we wtorek.

Zaprzeczyła również, jakoby jej rząd rozważał amnestię dla zatrzymanych uczestników protestów. Uwolnienie i oczyszczenie z zarzutów wszystkich zatrzymanych jest jednym z postulatów zgłaszanych przez demonstrantów.

Rząd Hongkongu wycofał z parlamentu projekt nowelizacji prawa ekstradycyjnego, który był bezpośrednią przyczyną trwających od czerwca protestów. Nie przychylił się jednak do pozostałych żądań, a demonstracje nie ustały. Protestujący domagają się między innymi demokratycznych wyborów szefa administracji regionu i wszystkich posłów lokalnego parlamentu.

Choć większość osób demonstruje pokojowo, na ulicach regularnie dochodzi również do brutalnych starć i aktów wandalizmu. W toku protestów obrażenia odniosły setki osób, ale nie odnotowano ofiar śmiertelnych. O życie walczy 22-letni student jednej z hongkońskich uczelni, który spadł z wysokości w czasie niedzielnych starć z policją; we wtorek był on w stanie krytycznym – poinformowały służby medyczne.

>>> Czytaj też: Erdogan: siły USA patrolują strefę bezpieczeństwa z kurdyjską milicją