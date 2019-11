"W przeliczeniu na jednego mieszkańca przekłada się to na kwotę 668 zł. Wskaźnik intensywności prac B+R (GERD), który stanowi udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB, wyniósł 1,21 proc. (wobec 1,03 proc. w 2017 r.) i był to największy wzrost w ciągu ostatnich lat" - napisano w komunikacie.

"To wymierny dowód na to, że polska gospodarka przeistacza się w coraz bardziej innowacyjną, a przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają potrzebę inwestowania w B+R. Ten proinnowacyjnym trend to efekt m.in. dwóch ustaw o innowacyjności oraz szeregu instrumentów (np. Start in Poland) służących budowaniu i umacnianiu kultury innowacyjności w rodzimym biznesie" - dodano.

Resort poinformował, że w 2018 r. największym poziomem nakładów wewnętrznych na działalność badawczo-rozwojową charakteryzował się sektor przedsiębiorstw, który przeznaczył na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych blisko 17 mld zł. To oznacza wzrost o 27,7 proc. w stosunku do 2017 r. Równocześnie rośnie także ilość firm zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe. W 2018 r. było ich 5 tys. 779, czyli o 13,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ministerstwo poinformowało też, że w latach 2016-2018 wzrósł odsetek firm, które prowadzą innowacyjny projekt lub wprowadziły innowację produktową. Zwiększył się również odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wdrożyły innowacje w procesie produkcji. Równocześnie wzrósł udział przychodów ze sprzedaży nowych lub znacząco ulepszonych produktów w przychodach przedsiębiorstw ogółem.

"W latach 2016-2018 aktywność innowacyjną wykazało 26,1 proc. przedsiębiorstw przemysłowych oraz 21 proc. przedsiębiorstw usługowych. To zdecydowanie więcej niż w latach 2015-2017, kiedy aktywność innowacyjną odnotowało 20,2 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 11,9 proc. przedsiębiorstw usługowych" - napisano. (PAP)