Źródło: PAP

Fińska Służba Celna (Tulli) poinformowała w środę, że w ostatnich trzech latach stosowała niewłaściwe, niekorzystne dla przywożących towary kursy walutowe. Błędnie naliczone opłaty dotyczyły ok. 960 tys. odpraw, a obecnie do zwrotu jest ok. 11,5 mln euro.