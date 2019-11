Sare miało szacunkowo 0,93 mln zł straty netto w I-III kw. 2019 r.



Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Sare odnotowało w przybliżeniu 929 tys. zł skonsolidowanej straty netto w pierwszych trzech kwartałach 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Rok wcześniej zysk netto wynosił 1,2 mln zł.

"Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwsze trzy kwartały 2019 roku wyniosły w przybliżeniu 42 626 tys. zł, wobec 34 012 tys. zł w analogicznym okresie 2018 roku. Powyższe stanowi wzrost o 8 614 tys. zł, tj. 25% wzrostu r/r. [...] Szacunkowa EBITDA Grupy Sare w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wyniosła w przybliżeniu 2 690 tys. zł, wobec 4 007 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, tzn. spadła o kwotę 1 317 tys. zł, tj. o 33%, natomiast skonsolidowana strata netto wyniosła w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku około 929 tys. zł, podczas gdy w tym samym okresie 2018 roku zysk netto wyniósł 1 199 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Różnica w wyniku netto - porównując pierwsze trzy kwartały roku 2019 do roku 2018 - wynika w szczególności ze zwiększonych kosztów amortyzacji oraz spadku kampanii mailingowych w następstwie obowiązywania rozporządzenia RODO, które zaczęło obowiązywać dopiero z końcem maja 2018 roku, podkreślono.

Porównując wyniki samego trzeciego kwartału r/r, zauważyć można wzrost skonsolidowanych przychodów z kwoty 11 333 tys. zł w III kw. 2018 roku do 13 867 tys. zł w III kw. 2019 roku. Powyższe stanowi wzrost o 2 534 tys. zł, tj. o 22% r/r. Skonsolidowana strata netto zmniejszyła się z poziomu 360 tys. zł w III kw. 2018 roku do 214 tys. zł w III kw. 2019 roku, tj. o kwotę 146 tys. zł, co stanowi zmianę o 41%. Jednocześnie, skonsolidowana EBITDA wzrosła z poziomu 435 tys. zł w III kw. 2018 roku do 1 045 tys. zł w III kw. 2019 roku, tj. o kwotę 610 tys. zł, co stanowi wzrost o 140%, wskazano również.

"Skonsolidowana strata netto na poziomie 214 tys. zł, osiągnięta przez Grupę Sare w III kw. 2019 roku, jest niższa od straty netto osiągniętej w I oraz II kw. 2019 roku. Strata w I kw. 2019 roku wyniosła 360 tys. zł, wobec czego w III kw. nastąpiło zmniejszenie straty o kwotę 146 tys. zł, tj. 41%, natomiast strata w II kw. 2019 roku wyniosła 355 tys. zł, wobec czego w III kw. 2019 nastąpiło zmniejszenie straty o 141 tys. zł, tj. 40%. Skonsolidowana EBITDA grupy, wypracowana w III kw. 2019 roku, która wyniosła 1 045 tys. zł, uplasowała się na poziomie wyniku EBITDA wypracowanego w II kw. 2019 roku, tj. w wysokości 1 111 tys. zł i jednocześnie na poziomie znacznie wyższym niż osiągnięty w I kw. 2019 roku, tj. 533 tys. zł, co stanowi wzrost o kwotę 512 tys. zł, tj. 96%. Powyższe jest efektem wprowadzonych w pierwszym półroczu 2019 roku programów optymalizujących koszty" - czytamy dalej.

Szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany 25 listopada 2019 r.

Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

(ISBnews)