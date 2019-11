Bank Pekao ocenia, że cel 12,5% ROE na 2020 r. może być skorygowany



Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Bank Pekao ocenia, że osiągnięcie powtarzalnego wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie 12,5% 2 2020 r. może zostać skorygowany o wpływ składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) i wpływ tzw. małego TSUE, poinformowali przedstawiciele zarządu.

"Ten target [12,5% ROE] trzeba będzie skorygować o BFG i wpływ małego TSUE" - powiedział wiceprezes Tomasz Kubiak podczas konferencji prasowej.

"Na pewno w stosunku do naszej oryginalnej strategii przybyło ryzyk regulacyjnych. Wynik odsetkowy będzie niższy o ok. 100 mln zł. Składka do BFG wpłynie nasze przyszło. Prezes podtrzymał ambicje strategii do 2020 r. - cel poprawy wskaźnika C/I do poziomu poniżej 40%, wzrost dochodów komercyjnych o 10% rocznie, powtarzalnego ROE na poziomie 12,5%. roczne wyniki, ale nadal targetujemy dalsze wzrosty po stronie biznesowej" - dodał wiceprezes.

Jak poinformował prezes Michał Krupiński, inne cele strategii zostają podtrzymane.

"W ciągu 2-3 miesięcy będziemy mieli większą jasność. Te cele, które przedstawiliśmy w dalszym ciągu nadal podtrzymujemy" - powiedział prezes.

Strategia Banku Pekao do 2020 r. zakłada cel poprawy wskaźnika C/I do poziomu poniżej 40%, wzrost dochodów komercyjnych o 10% rocznie, powtarzalnego ROE na poziomie 12,5%.

"Jeśli chodzi o wskaźnik C/I, to będziemy oczywiście walczyć. W stosunku do niego nie widzę takich zagrożeń, jak w stosunku do ROE" - powiedział Kubiak.

Dodał, że bank analizuje, jak może odrobić ubytek dochodów związanych z tzw. małym TSUE i składką na BFG.

"Myślimy, jak możemy odrobić te dochody, choć nasze targety były bardzo ambitne, więc nie jest to takie proste" - powiedział wiceprezes.

