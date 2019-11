„Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki to realizacja zadań, zapisanych w programie działań strategicznych. Chcemy w ten sposób podnosić atrakcyjność oferty edukacyjnej i naukowej naszych uczelni, aby zachęcać młodych ludzi do studiowania u nas i związania swojej przyszłości z miastami i gminami Metropolii” – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.



Pierwszy nabór wniosków ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. Do rozdysponowania przeznaczono 900 tys. zł. Do roku 2022 władze Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczą na ten cel 8 mln zł. Konkurs skierowany będzie do uczelni publicznych i niepublicznych działających na terenie Metropolii. Dofinansowanie może wynieść nawet 99% wartości projektu.





Remedium w walce z depopulacją



Region dotyka depopulacja. Powołanie Funduszu ma wspierać potencjał naukowy i edukacyjny Metropolii. Zbyt często młodzi ludzie wyjeżdżający na studia - już nie wracają. Zakładają rodziny i wiążą się z bardzo odległymi miejscami. "Powoduje to drenaż intelektualny, ubożeje potencjał naszych miast. Wydaje się, że wsparcie naszych uczelni, aby były atrakcyjne, jest słusznym kierunkiem" - podkreśla Kazimierz Karolczak.



Uczelnie będą zabiegać o wybitnych naukowców związanych z takimi ośrodkami jak: Cambridge, Harvard, Oxford, Stanford czy Yale. Lokalnym władzom zależy na tym, by młodzi ludzie mając na miejscu dostęp do światowej klasy specjalistów wybierali studia w regionie. Ma to stworzyć silniejsze związki z Metropolią i zapewnić wyspecjalizowane kadry na przyszłość. Bo tych, jak pokazują badania, brakuje już dziś.



Efekt konsultacji



Kształt Funduszu to efekt konsultacji, brał w nich m.in. udział prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tomasz Pietrzykowski, który przewodniczy działającej przy Metropolii radzie społeczno-gospodarczej. Fundusz realizuje jedno z zadań, które zostało określone w „Programie działań strategicznych GZM do roku 2022”. Uchwałę dotyczącą powołania Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki podjęto 17 września 2019 w czasie zgromadzenia GZM w Tychach.