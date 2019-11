Ponad siedmiu na dziesięciu przedsiębiorców uważa, że rzetelność partnera biznesowego "zmienia się w czasie" - wskazali autorzy badania „Rzetelność branżowa” przeprowadzonego na zlecenie Rzetelnej Firmy, programu działającego pod patronatem Krajowego Rejestru Długów. Ankietowani twierdzą też, że kontrahent, którzy był bardzo dobrym płatnikiem, może "nagle przestać regulować swoje zobowiązania przez to, że ktoś inny mu nie zapłacił".

Według badania 41 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP wskazuje, że rzetelne są podmioty ze sfery publicznej. Największym zaufaniem budżetówkę darzą przedsiębiorcy ze wschodnich regionów kraju (46 proc. ankietowanych). Najmniejsze zaufanie wobec podmiotów ze sfery publicznej mają natomiast firmy z centralnej części Polski (27 proc.).

Większość (91,3 proc.) właścicieli polskich firm przyznaje, że rzetelny kontrahent to taki, który terminowo wywiązuje się ze zobowiązań i trzyma się ustaleń. Dla pozostałych badanych, rzetelny to ten, który w ogóle płaci, nawet jeśli przekracza terminy płatności (3,3 proc.) czy informuje o swoich problemach – nie unika kontaktu (2,7 proc.).

Jak powiedział PAP Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy, blisko co trzeci przedsiębiorca ocenia, że aby zasłużyć na miano rzetelnego "wystarczy płacić terminowo". "Takim sektorem gospodarczym w opinii właścicieli polskich firm są właśnie państwowe jednostki budżetowe. Te podmioty nie ogłaszają przetargów, jeśli nie mają zabezpieczonych na dany cel środków. Ponadto, w świadomości przedsiębiorców, zawsze działają zgodnie z literą prawa, nie są zagrożone bankructwem, a w razie problemów mają zapewnione wsparcie ze strony państwa" - wskazał.

W ocenie przedsiębiorców na miano rzetelnego zasługuje także partner biznesowy, który nie unika kontaktu w razie trudności finansowych (25,3 proc.), uprzedza o problemach (11,7 proc.), jest lojalny wobec kontrahentów (6 proc.) czy wywiązuje się z umowy (5,4 proc.).

Blisko połowa badanych mówi, że często na zmianę rzetelności danego przedsiębiorstwa wpływa sam rynek i zachowania innych. "Kiedy właściciele firm zauważają, że inni kredytują swoją działalność ich kosztem – sami też zaczynają to robić. 46 proc. przedsiębiorców uważa, że na zmianę postawy rzetelności wpływa sezonowość danej firmy, zmiany przepisów czy konkurencja" - wskazuje Kulik.

Jednocześnie 89 proc. firm uważa, że nierzetelny kontrahent jest trudny w kontaktach. Prawie jedna trzecia ankietowanych mówi, że nierzetelny kontrahent unika zobowiązań pisemnych. Zachowania, jakie według przedsiębiorców świadczą o tym, że kontrahent nie działa fair, to także niechęć do dostarczenia dokumentów finansowych (23,3 proc.), zmiana ustaleń w trakcie kontraktu (22 proc.) czy naleganie na zaliczkę przed rozpoczęciem współpracy (11 proc.). Przedsiębiorcy uznają także, że nierzetelny płatnik to taki, który zalega z zapłatą należności od 15 do 30 dni (39 proc.).

Ogólnopolskie badanie „Rzetelność branż” przeprowadził Instytut Keralla Research w III kwartale 2019 r. wśród mikro, małych i średnich firm, na próbie N=300, techniką wywiadów telefonicznych.

