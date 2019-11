Synektik miał 0,46 mln zł zysku netto, 2,9 mln zł EBITDA w IV kw. r. finans.



Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Synektik odnotował 0,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w IV kw. roku finansowego (trwającego od 1.07.2019 do 30.09.2019) wobec 0,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,53 mln zł wobec 0,61 mln zł straty rok wcześniej. Powtarzalna EBITDA (oczyszczona z wpływu wydarzeń jednorazowych i kosztów badawczo-rozwojowych) wyniosła 2,9 mln zł w IV kw. i była wyższa o 27% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,53 mln zł w IV kw. r. finansowego wobec 23,85 mln zł rok wcześniej.

"Motorem wzrostu przychodów i zysków grupy pozostaje segment dostaw zaawansowanych technologii medycznych, rozwiązań IT oraz usług. Przychody segmentu w IV kwartale 2018 roku finansowego wzrosły o 50% r/r., do 27,3 mln zł, co pozwoliło na wypracowanie 2,9 mln zł EBITDA, wobec 2,3 mln zł EBITDA w analogicznym okresie minionego roku kalendarzowego (wzrost o 27% r/r.). W okresie ostatnich 4 kwartałów sprzedaż segmentu wyniosła rekordowe 112,1 mln zł, a EBITDA 19,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Segment radiofarmaceutyków zakończył IV kwartał 2018 roku finansowego z 10-proc. wzrostem przychodów, do 6,3 mln zł, na co złożyły się wzrost sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych (20-proc. wzrost r/r.) oraz wyższa sprzedaż asortymentu uzupełniającego (m.in. generatorów). W skali ostatnich 4 kwartałów sprzedaż segmentu wzrosła do 22,7 mln zł, a EBITDA segmentu wyniosła 7,8 mln zł, podano także.

"Za nami kolejny udany kwartał, stojący pod znakiem dynamicznego wzrostu sprzedaży i zysków Grupy Synektik, wieńczący rekordowy, pod względem wyników finansowych, rok obrotowy. Systematyczny wzrost sprzedaży w obu głównych segmentach naszej działalności potwierdza słuszność realizowanej przez grupę strategii rozwoju, a osiągnięte wyniki finansowe są nawet wyższe niż cele postawione na lata 2017-2019. Stanowi to dobry prognostyk dla wyników grupy w kolejnych latach. Nie mamy zamiaru spocząć na laurach, mamy ambicję i potencjał dla dalszego wzrostu skali naszego biznesu i jej wartości dla akcjonariuszy. Jestem przekonany, że nowy rok finansowy dostarczy nam kolejnych powodów do satysfakcji" - powiedział założyciel i prezes Synektika Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

W I-IV kw. roku finansowego(trwającego od 01.10.2018 do 30.09.2019) spółka miała 9,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 10,29 mln zł zysku w okresie 21 miesięcy (tj. od 01.01.2017 do 30.09.2019), przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 134,79 mln zł w porównaniu z 105,32 mln zł w roku finansowym 2017-2019.

Powtarzalna EBITDA wyniosła 20,3 mln zł w I-IV kw. r. finansowego.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. roku finansowego (trwającego od 01.10.2018 do 30.09.2019) wyniósł 8,25 mln zł wobec 2,46 mln zł w roku obrachunkowym 2017-2019 (tj. od 01.01.2017 do 30.09.2019).

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)