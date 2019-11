Agora oczekuje niskiego kilkuproc. wzrostu rynku reklamy w br., podobnego w 2020



Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Agora oczekuje, że rynek reklamy w Polsce zanotuje w tym roku niski kilkuprocentowy wzrost, a w 2020 r. należy oczekiwać podobnej dynamiki albo odrobinę niższej, wynika ze słów prezesa Bartosza Hojki.

"Rynek reklamy w III kw. zanotował bardzo dużą dynamikę na tle całego 2019 r. i nie sądzimy, że tak będzie również w IV kw., ale będzie ten wzrost dodatni. W całym roku spodziewamy się, że ten wzrost będzie niski kilkuprocentowy. Z kolei w przyszłym roku dynamika wzrostu będzie porównywalna do tegorocznej albo odrobinę niższa. Nie oczekujemy raczej spadków" - powiedział prezes Hojka podczas konferencji prasowej.

Spółka podała w prezentacji wynikowej swoje szacunki, powołując się na dane Kantor Media i własny monitoring, według których rynek reklamy wzrósł o 6% r/r w III kw. br. po wzroście o 2% r/r kwartał wcześniej i po spadku o 0,5% r/r w I kw. 2019 r.

Według prezesa, listopad i grudzień w segmencie kinowym jest bardzo obiecujący, gdyż będzie kilka premier, a w IV kw. spółka otworzy kolejne, 49. kino Helios i liczy też na dalszy rozwój projektu premium - Helios Dream.

"Perspektywy IV kw. w segmencie kinowym przedstawiają się dobrze. Mieliśmy obawy po ubiegłorocznym październikowym rekordzie frekwencji, ale po 10 miesiącach tego roku mamy 1% wzrost r/r więc teraz możemy myśleć o listopadzie i grudniu. Mamy kilka premier polskich filmów do tego premiery z USA m.in. drugą część 'Frozen' i kolejną część 'Gwiezdnych Wojen' i liczę, że zeszłoroczny rekord pod względem frekwencji będzie pobity" - dodał członek zarządu Tomasz Jagiełło.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)