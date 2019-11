Jadwiga Emilewicz pełni funkcję minister przedsiębiorczości i technologii od 9 stycznia 2018 r., gdy stanęła na czele nowo powołanego resortu w rządzie Mateusza Morawieckiego. Wcześniej - od 27 listopada 2015 roku - była wiceministrem w resorcie rozwoju, gdzie odpowiadała m.in. za innowacyjność.

Jako szefowa MPiT wielokrotnie podkreślała ogromne znaczenie przedsiębiorców dla gospodarki i państwa. A także konieczność objęcia biznesu należytą troską i uwagą. Jej dewizą stał się dialog i współpraca z przedsiębiorcami. Obejmując resort deklarowała w wywiadzie dla PAP: "Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest powołane dla przedsiębiorców, a zatem dla tych, którzy w Polsce pracują najwięcej, najwięcej płacą do budżetu państwa i zatrudniają najwięcej Polaków".

"Naszym celem jest to, by nasza gospodarka stała się - tak jak chce premier Morawiecki i co zostało zapisane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - mniej imitacyjna, a bardziej innowacyjna" - podkreślała.

Publicznie wśród celów MPiT wskazywała tworzenie dobrej jakości prawa oraz wprowadzanie realnych ułatwień, oszczędności i przywilejów dla biznesu, zwłaszcza mikro, małego i średniego. Jak mówiła, jej priorytety to kontynuacja ofensywy legislacyjnej na rzecz i w interesie przedsiębiorców. W dorobku jej resortu znalazły się m.in.: Konstytucja Biznesu, pakiet 100 zmian dla firm, w tym chwalona ustawa o zarządzie sukcesyjnym, Mały ZUS, Pakiet MŚP, ustawa o Polskiej Strefie Inwestycji, ustawa o rekompensatach dla przemysłów energochłonnych, Pakiet Przyjazne Prawo, ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym, ustawa w Prostej Spółce Akcyjnej czy nowe Prawo Zamówień Publicznych.

W rankingu ZPP "Plusy Dodatnie, Plusy Ujemne" określającym najlepsze jakościowo ustawy w 2018 roku minister Emilewicz zajęła pierwsze miejsce. A w raporcie Pracodawców RP z monitoringu legislacji w latach 2015-19 wskazano, że w minionej kadencji "głównie z inicjatywy MPiT, wprowadzono liczne korzystne dla przedsiębiorców zmiany".

Emilewicz należy do ugrupowania Jarosława Gowina Porozumienie (dawniej Polska Razem) - jest jego wiceprezesem. Była szefową Fundacji Lepsza Polska, związanej z tą partią. W 2014 roku kandydowała bez powodzenia do Parlamentu Europejskiego - głos na nią zadeklarował wówczas m.in. Jan Rokita.

Współpracownicy mówią o niej "wulkan energii". Była m.in. wieloletnim instruktorem harcerstwa i menedżerem kultury. Była dyrektorem Muzeum PRL-u w Nowej Hucie. Jest absolwentką i doktorantką Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowczynią w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. A także stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.

W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, za rządów Jerzego Buzka. Była w zespole negocjującym unijny traktat akcesyjny. Parę lat później napisała o tym książkę "Reformatorzy i politycy. Gra o reformę ustrojową w 1998 roku widziana oczami jej aktorów".

"Każda pełniona przeze mnie funkcja silnie naznaczona jest tym, co wyniosłam z Szarej Siódemki – jednego z najstarszych środowisk harcerskich w Krakowie" - przyznała na swojej stronie internetowej.

Zna język angielski, niemiecki i francuski. Ma trzech synów. Jak przyznała, "zaangażowanie publiczne to jedno", ale jej "przygodą i wielką namiętnością jest rodzina". "Razem z mężem Marcinem wychowujemy trzech fantastycznych synów. Iwo, Ignacy i Benek przypominają o tym, co najważniejsze" - czytamy na stronie internetowej Jadwigi Emilewicz.