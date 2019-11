Bank Millennium i eurobank po fuzji funkcjonują pod marką Bank Millennium



Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - W wyniku fuzji operacyjnej Banku Millennium i eurobanku będą funkcjonować pod marką Bank Millennium, podał bank.

"Bank Millennium i eurobank rozpoczęły codzienną działalność operacyjną jako jeden bank. Oznacza to jedną markę, ofertę, system bankowości internetowej i mobilnej oraz oczywiście jedną sieć oddziałów, świadczącą obsługę o niezmiennie wysokiej jakości. Bezpośrednio w projekt integracji zaangażowanych było 1,000 osób. Prędkość, z jaką działamy sprawia, że nasza fuzja jest jedną z najszybciej przeprowadzonych na polskim rynku bankowym. Jest to zasługa wszystkich pracowników centrali w Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu, oraz całej sieci placówek. Jako jeden zespół z radością witamy klientów pod marką Banku Millennium" - powiedział prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.

Od wtorku, 12 listopada, klienci będą mogli korzystać z obsługi w większej liczbie placówek połączonych sieci. Oddziały Banku Millennium pojawią się w około 200 nowych miejscowościach, podano także.

55% oddziałów połączonego banku zlokalizowanych będzie w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców.

"Klienci dawnego eurobanku otrzymali dostęp do pełnej oferty produktów i usług Banku Millennium. Jednocześnie mogą korzystać ze swoich obecnych produktów, które będą utrzymane w systemie Banku Millennium" - czytamy dalej.

Na początku br. roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Bank Millennium kontroli nad Euro Bankiem.

Na początku listopada ub. r. Bank Millennium podpisał umowę dotyczącą nabycia ok. 99,787% akcji Euro Bank S.A od SG Financial Services Holdings - spółki w 100% zależnej Societe Generale (SG), za cenę referencyjną wysokości 1,83 mld zł.

(ISBnews)