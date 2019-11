Premier mówił w Sejmie, że jego rząd ograniczył biurokrację. "Przedsiębiorcy nie lubią kontroli skarbowych. W 2015 r. tych kontroli skarbowych było 35 tys. W 2018 r. było ich o połowę mniej" - stwierdził.

Ocenił, że Krajowa Administracja Skarbowa podlega obecnie "bardzo szczególnym atakom", jest obniżane jej morale. "Doskonale wiecie, że w wielkiej organizacji uderzenie w jej morale przyczynia się do zmniejszenia jej efektywności. A przecież nie chodzi o to, żeby z powrotem mafie VAT-owskie zaczęły realizować swoje interesy" - mówił. Wskazał, że "w wielkiej organizacji zawsze znajdzie się kilka czarnych owiec, które są nieuczciwe". "I kto wyeliminował tę nieuczciwość? Właśnie Biuro Inspekcji Wewnętrznej powołane w ramach Krajowej Administracji Skarbowej" - dodał.

Jak mówił, "wielki wysiłek tej organizacji" spowodował ogromną różnicę we wpływach podatkowych. Wskazał, że w latach 2009 - 2015 "dreptaliśmy w miejscu". "VAT - główne źródło budżetu - był na poziomie 110 do 120 mld zł. Ile jest teraz, w ostatnich latach? Jest 170 do 180 mld zł - 60 mld więcej" - podsumował premier.

Podziękował KAS za to, że potrafiła zastosować "takie instrumenty, które podniosły poziom jakości sytemu podatkowego w Polsce do niespotykanych wcześniej wyżyn".

>>> Czytaj też: Polacy wśród najbardziej zadowolonych z życia narodów w UE [RANKING]