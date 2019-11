Trump: Wiemy, gdzie znajduje się trzeci rangą dowódca IS

Źródło: PAP

Stany Zjednoczone wiedzą, gdzie znajduje się trzeci rangą dowódca dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS) - ogłosił we wtorek prezydent Donald Trump. Amerykańskie siły specjalne zlikwidowały niedawno dotychczasowego szefa IS Abu Bakra al-Bagdadiego.