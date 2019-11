We wtorek wieczorem zalewająca miasto tzw. wysoka woda przypływu (acqua alta) osiągnęła wyjątkowo wysoki poziom 187 centymetrów; drugi najwyższy w historii. Pod wodą znalazło się całe historyczne centrum miasta i okolice. Trwa szacowanie szkód. Według wstępnych danych są one bardzo duże.

W środę rano poziom wody opadł do 150 centymetrów, ale ma wzrosnąć w najbliższych godzinach, w związku z tym w Wenecji wyją syreny alarmowe.

Przewodniczący władz regionu Wenecja Euganejska Luca Zaia oświadczył w środę w telewizji: „Pod wodą jest 80 procent miasta, szkody są niewyobrażalne, straszne”.

Poważne zniszczenia odnotowano w bazylice świętego Marka, do której również wdarła się woda.

Zalane jest też uliczne dzieło artysty Banksy’ego na ścianie jednego z budynków w rejonie Campo Santa Margherita.

Burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro ma w środę zwrócić się z wnioskiem do władz regionalnych o ogłoszenie stanu kryzysowego, co ma być podstawą do wprowadzenia tam stanu klęski żywiołowej przez rząd Włoch.

