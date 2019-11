Tower Investments miał 6,42 mln zł zysku netto, 8,29 mln zł zysku EBIT w III kw.



Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Tower Investments odnotował 6,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 8,29 mln zł wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,16 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 6,16 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 5,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 25,61 mln zł w porównaniu z 37,26 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od 1 lipca do 30 września br. zakończyliśmy 3 ważne projekty, o których informowaliśmy raportami bieżącymi tj. sprzedaż nieruchomości w Warszawie przy ul. Mehoffera do międzynarodowej grupy deweloperskiej YIT, sprzedaż działki w Warszawie sieci restauracji McDonald's oraz sprzedaż działki w Ełku sieci spożywczej Netto. Na tym nie koniec. W okresie sprawozdawczym zakończyliśmy również prace projektowe w kilku innych lokalizacjach i złożone zostały wnioski o pozwolenia na budowę. Ich uzyskanie pozwoli sprzedać kolejne projekty, co będzie miało wpływ na wyniki kolejnych kwartałów" - napisał prezes Bartosz Kazimierczuk w liście do akcjonariuszy.



Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

(ISBnews)