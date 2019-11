Jak przekazało miasto, jeżeli nadejdzie spowolnienie gospodarcze, a wiele na to wskazuje, to dochody samorządu spadną jeszcze bardziej, bo pozostałą ich część - np. udział we wpływach z CIT jest silnie związana z sytuacją firm.

Podczas środowej konferencji miasto przedstawiło też bieżące wydatki budżetu m.st Warszawy w 2020 roku.

Najwięcej, bo blisko 4,8 mld zł pochłonie edukacja, 3,6 mld zł transport i komunikacja, 2,1 mld zł ochrona zdrowia i pomoc społeczna, 1,6 mld zł finanse, 1,4 mld zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 1,3 mld zarządzanie strukturami samorządowymi. Dodatkowo nieco ponad miliard złotych miasto wyda na ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami, pół mld zł na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego. Pozostałe planowane koszty dotyczą bezpieczeństwa i porządku publicznego, rekreacji, sportu i turystyki, a także działalności promocyjnej i wspierania rozwoju gospodarczego.

Łączna kwota budżetu na wydatki bieżące to ponad 17 mld zł.

>>> Czytaj też: Pekao przedłużyło umowę na obsługę terminali z Biedronką i Hebe