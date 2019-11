GUS: Eksport w USD do Rosji wzrósł o 2,4% r: r w I-IX 2019 r.



Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Eksport polskich towarów do Rosji wzrósł o 2,4% r/r do 6 mld USD w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 8,7% do 5,4 mld euro, podano w komunikacie.

Import z Rosji w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. spadł o 17% do 11,8 mld USD (w euro odnotowano spadek o 12% do 10,5 mld euro).

(ISBnews)