PGNiG spodziewa się korzystnego spreadu cen gazu i ropy od I kw. 2020 r.



Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się korzystnego dla siebie spreadu między ceną ropy naftowej i gazu ziemnego od początku przyszłego roku, poinformował prezes Piotr Woźniak.

"W ostatnim roku spread pozostawał dla nas niekorzystny. Spodziewamy się diametralnej zmiany sytuacji od początku przyszłego roku, bo cena ropy 'zanurkowała' pod cenę gazu. Spodziewamy się, że ta sytuacja będzie trwała do 2023 r." - powiedział Wożniak podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że do końca 2022 r. spółka jest pod rygorem kontraktu jamalskiego, w którym cena jest indeksowana do ceny ropy naftowej, co sprawia, że taki układ cen jest dla niej korzystny.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)