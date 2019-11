Ministerstwo handlu ChRL ogłosiło zamiar zniesienia zakazu już w październiku, ale komunikat opublikowany na stronie internetowej urzędu celnego oznacza formalne wznowienie handlu – podkreśla agencja Reutera.

W ubiegłym tygodniu amerykańskie służby nadzoru bezpieczeństwa żywności dokonały zmian w rejestrze federalnym, by umożliwić import produktów drobiowych z ptaków ubitych w Chinach.

Chiny i USA prowadzą obecnie rozmowy w sprawie „pierwszej fazy” porozumienia, które ma zakończyć prowadzoną przez te kraje od 16 miesięcy wojnę handlową. W ramach tego sporu obie strony wprowadziły cła na wzajemny eksport wart miliardy dolarów rocznie.

Zwiększenie dostępu do chińskiego rynku dla amerykańskich towarów rolnych jest jednym z istotnych elementów negocjacji. Usunięcie barier pozataryfowych uznawane jest z kolei za kluczowy krok do podwojenia sprzedaży produktów rolnych do Chin, co jest celem wyznaczonym przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Chiny mierzą się obecnie z epidemią afrykańskiego pomoru świń (ASF), która od lata 2018 roku przyczyniła się do spadku pogłowia trzody chlewnej o ponad jedną trzecią, windując ceny wieprzowiny.