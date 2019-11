Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Unimot odnotował 23,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 11,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 29,46 mln zł wobec 12,86 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 34,36 mln zł wobec 16,34 mln zł rok wcześniej, a skorygowany (o wpływ wyceny zapasu obowiązkowego oleju napędowego - spowodowany istotną zmianą różnicy pomiędzy notowaniami spot oleju napędowego a notowaniami kontraktów terminowych - przesunięcie w czasie kosztów związanych z wykonaniem NCW i utrzymywaniem zapasów obowiązkowych paliw oraz inne zdarzenia jednorazowe) wynik EBITDA - odpowiednio: 18,31 mln zł wobec 8,17 mln zł.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 261,09 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 846,3 mln zł rok wcześniej.



"Tak dobre wyniki finansowe udało się osiągnąć przede wszystkim dzięki utrzymaniu pozytywnych trendów z pierwszej połowy roku - sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego. Wsparciem dla wyników była także realizacja przetargów na biopaliwa, których w poprzednim kwartale udało nam się wygrać więcej niż zakładaliśmy. Ponadto, na wyniki finansowe pozytywny wpływ miały niższe koszty operacyjne możliwe dzięki przeprowadzonemu procesowi restrukturyzacji w II połowie 2018 r." - napisał prezes Adam Sikorski w piśmie do akcjonariuszy,



"Co ważne, także pozostałe biznesy wsparły grupę wynikowo. Segment LPG to wzrost EBITDA skorygowanej o 40,4% r/r (poziom 2,1 mln zł), a energii elektrycznej o 49,3% r/r (poziom 1,8 mln zł). EBITDA segmentu gaz ziemny ukształtowała się na podobnym poziomie jak rok wcześniej, czyli -1 mln zł" - dodał prezes.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 48,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 138,32 mln zł w porównaniu z 2 370 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 72,15 mln zł wobec 12,5 mln zł rok wcześniej, a skorygowany wynik EBITDA - odpowiednio: 46,07 mln zł wobec 12,71 mln zł.



"W związku z tak wysokim wynikiem skumulowanym (za pierwsze 9 miesięcy 2019 r.) skonsolidowanej EBITDA skorygowanej, który stanowi wykonanie niemal w całości naszej prognozy finansowej na ten rok (46,2 mln zł), zarząd prowadzi obecnie analizy dotyczące ewentualnej jej zmiany" - zapowiedział także Sikorski.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 45,06 mln zł wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej.



Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.



(ISBnews)