„Kolejny rok z rzędu nasza siatka połączeń czarterowych poszerza się o nowe, atrakcyjne kierunki, oczekiwane przez podróżnych z Podkarpacia i sąsiednich regionów” – zaznaczył w czwartek na konferencji prasowej prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Adam Hamryszczak.

Wśród nowych kierunków znajdzie się Fuerteventura na Wyspach Kanaryjskich oraz stolica Albanii – Tirana, które znajdą się w wakacyjnej ofercie dzięki wieloletniej współpracy Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka z biurem podróży ITAKA.

„Wyspy Kanaryjskie to odpowiedź na potrzeby bardziej wymagających turystów, poszukujących oferty o wyższym standardzie. Świetny stosunek jakości do ceny znajdziemy z kolei w Tunezji czy Albanii”– ocenił Hamryszczak.

Obecny na konferencji prasowej wiceprezes biura podróży ITAKA Piotr Henicz zaznaczył, że biuro zdywersyfikowało swoją ofertę i proponuje pasażerom więcej możliwości odlotów z portów lokalnych, poza Warszawą-Okęcie.

„To nie przypadek, że naszą pierwszą decyzją na zwiększenie ilości proponowanych wylotów jest Rzeszów. (…) Przyglądamy się rozwojowi rynku w całym kraju i zauważamy jak bardzo Rzeszów się zmienia, jak zmienia się region podkarpacki. Jest on najbardziej, najszybciej rozwijającym się w kraju i widzimy jego olbrzymi potencjał i możliwości” – wyjaśnił Henicz.

Pogratulował także zarządowi lotniska w Jasionce konsekwencji w dążeniu do tego, aby rzeszowski port stał się liderem w segmencie wakacyjnych czarterów w tej części Polski.

Wśród czarterowych nowości oferowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka znalazły się także loty do Monastyru w Tunezji oraz bułgarskiej Warny.

„Nie ukrywam, że w przyszłości myślimy również o kolejnych kierunkach” – zapowiedział prezes portu.

Dodał, że nadal utrzymane zostaną kierunki, które cieszą się dużą popularnością, takie jak wyspy greckie, turecka Antalya, Słoneczny Brzeg w Bułgarii.

Łącznie podróżni planujący skorzystać latem 2020 r. z podrzeszowskiego lotniska będą mieć do wyboru 10 wakacyjnych kierunków w 6 krajach. Wszystkie są już dostępne w systemach rezerwacyjnych.

Hamryszczak wskazywał jednocześnie, że każdego roku ruch czarterowy z portu lotniczego w Jasionce rósł. W 2016 roku port obsłużył prawie 21 tys. pasażerów czarterowych, w 2017 było to już 36 tys., rok później - 50 tys. i w roku bieżącym – ponad 64 tys. pasażerów na połączeniach czarterowych. Jest to wzrost o ponad 25 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Zdaniem prezesa dzięki nowym kierunkom dynamika wzrostu w 2020 roku może sięgnąć nawet 40 procent.

„Plany mamy bardzo ambitne i planujemy również wysoką dynamikę w roku 2020. (…) Chcemy, żeby ten wzrost rzeczywiście sięgnął nawet ponad 90 tys. pasażerów” – wyliczał Hamryszczak.

Jego zdaniem są to realne do spełnienia oczekiwania, bowiem – jak ocenił – region jest już przygotowany na to, aby ruch czarterowy konsekwentnie z roku na rok rósł. (PAP)

autor: Agnieszka Pipała