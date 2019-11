7Levels ma umowę ws. wydania 3 gier na Nintendo Switch



Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - 7Levels zawarł umowę o udzielenie licencji z Incuvo na gry: "Easy Game Builder", "Crowdy Farm", "Crowdy Farm Puzzle", podała spółka. Umowa dotyczy udzielenia przez licencjodawcę na rzecz spółki licencji w zakresie niezbędnym do wydania gier na platformę Nintendo Switch.

"Działania wydawnicze, dystrybucyjne i promocyjne gier na platformie Nintendo Switch będą prowadzone przez emitenta we własnym zakresie i na własny koszt. Wynagrodzenie należne licencjodawcy będzie uzależnione od wartości przychodów, które zostaną osiągnięte przez emitenta z tytułu sprzedaży gier na platformie Nintendo Switch" - czytamy w komunikacie.

Licencja została udzielona na okres 2 lat, a po upływie tego okresu licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony, poinformowano.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)