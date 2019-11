Atal wprowadził do oferty 96 mieszkań w V etapie inwestycji Chojny Park w Łodzi



Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Atal rozpoczął sprzedaż V etapu łódzkiej inwestycji Chojny Park, w ramach której powstaną dwa budynki z 96 mieszkaniami, podała spółka.

"Ceny za m2 zaczynają się od 5 500 zł brutto. Na piąty etap osiedla Chojny Park składają się dwa - liczące od czterech do pięciu pięter - budynki, w których zaprojektowano 96 mieszkań o powierzchniach od 35,57 do 95,69 m2. W ofercie są lokale o zróżnicowanych układach - od funkcjonalnych kawalerek po przestronne czteropokojowe mieszkania" - czytamy w komunikacie.

"Osiedle Chojny Park spotkało się z uznaniem klientów poszukujących nieruchomości na rynku pierwotnym w Łodzi. W pierwszych trzech etapach nie ma już wolnych mieszkań, a w czwartym etapie połowa lokali znalazła już nabywców. Dlatego wprowadzamy do sprzedaży kolejne dwa budynki w ramach piątego etapu, które podobnie jak pozostałe części osiedla, stworzą wysokiej jakości przestrzeń do życia. Zapewniając przy tym nabywcom poczucie komfortu i jednocześnie wygodny dostęp do rozbudowanej infrastruktury społecznej i drogowej" - powiedziała dyrektor zarządzająca ds. sprzedaży i marketingu Angelika Kliś, cytowana w komunikacie.

Planowany termin oddania do użytkowania kolejnego etapu inwestycji Chojny Park to IV kwartał 2021 r., podano także.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)