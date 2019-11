Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym w 2030 r. mamy "dobić" do średniej unijnej dot. dostępności mieszkań dla obywateli. Zgodnie z programem w 2030 r. liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców w Polsce ma wzrosnąć do 435. Obecnie to ok. 380 mieszkań; w 2014 r. było to 363.

Prezes PFR Nieruchomości podkreślił, że Polska jest zajmuje drugie miejsce od końca w Europie, jeśli chodzi o dostępność mieszkań.

"Jeżeli myślimy poważnie, by zrealizować cel założony w Narodowym Programie Mieszkaniowym, musimy dać dodatkowy impuls inwestycyjny na rynku, by powstało dodatkowych milion mieszkań ponad to co buduje rynek, a szacunki pokazują, że do 2030 r. rynek zbuduje ok. 2 mln mieszkań" - wskazał Barszcz.

Zwrócił ponadto uwagę, że ten dodatkowy milion mieszkań, biorąc pod uwagę średnie ceny za mieszkanie, będzie kosztować ok. 300 mld zł.

"To nie są pieniądze, które można znaleźć w budżecie, takiego ciężaru nie udźwigną też samorządy. Bez inwestorów prywatnych wykonanie tego planu nie jest możliwe" - ocenił szef PFR.

Barszcz zaznaczył, że program Mieszkanie Plus to nie tylko budowa mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do własności. "Działamy na zasadach komercyjnych – budujemy przy wykorzystaniu funduszy inwestycyjnych. Przez Mieszkanie Plus chcemy zaktywizować rynek i inwestorów prywatnych, pokazać im, że jest to dobry sposób na zarabianie pieniędzy. Jeżeli tego rodzaju inwestycje będą w stanie generować zysk, chociażby nieco wyższy niż lokata bankowa, to może być ona atrakcyjna. Pokazuje to zresztą już dziś powszechny trend – kupowanie mieszkań na wynajem przez prywatnych inwestorów" - ocenił.

Według szefa PFR Nieruchomości rozwiązaniem jest wprowadzenie tzw. REIT-ów (Real Estate Investment Trust), czyli spółek lub funduszy inwestycyjnych, które inwestują na rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem.

Projekt w tej sprawie był procedowany w poprzedniej kadencji Sejmu lecz utknął po pierwszym czytaniu. Zakładał on wprowadzenie na polski rynek FINN-ów (Firm Inwestujących w Najem Nieruchomości). FINN-ami miały być spółkami akcyjnymi, notowanymi na giełdzie, które miałby mieć przynajmniej 50 mln zł kapitału. Zgodnie z projektem miały ona uzyskiwać przychody z najmu co najmniej pięciu nieruchomości mieszkalnych i regularnie wypłacać dywidendę.

Projekt przewidywał ponadto, że w FINN-y mogły też inwestować prywatne osoby. Ustawa nie przewidywała jednak, by FINN-y zajmowały się działalnością deweloperską.

Szef PFR Nieruchomości dodał, że w ciągu ostatnich miesięcy spotkał się z potencjalnymi inwestorami, którzy chcą wejść na polski rynek z podobnym produktem jakim jest Mieszkanie Plus. "Nie chcą celować w klienta premium, a raczej w rynek klasy średniej i +midle lower class+ tak jak my" - podsumował.

>>> Polecamy: Boom na rynku trwa w najlepsze. Ceny mieszkań w Warszawie blisko 10 tys. zł na metr