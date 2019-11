J.W. Construction miało 36,22 mln zł zysku netto, 45,4 mln zł EBIT w III kw.



Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - J.W. Construction odnotowało 36,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 36,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 45,4 mln zł wobec 39,47 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 234,24 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 235,67 mln zł rok wcześniej.

"Wynik finansowy jest odzwierciedleniem liczby przekazanych lokali. Dobry wynik osiągnięty w III trzecim kwartale zrealizowany został dzięki, sygnalizowanemu już w raporcie za I półrocze, potencjałowi na zdecydowanie większą liczbę przekazań. Tylko częściowe uwolnienie tego potencjału spowodowało, że po trzech kwartałach spółka przekazała łącznie 973 lokale, głównie na Bliskiej Woli w Warszawie (ponad 560 lokali) i Zielonej Dolinie na warszawskiej Białołęce (324 lokale)" - skomentowała członek rady nadzorczej Małgorzata Szwarc-Sroka, cytowana w komunikacie.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 37,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 406,32 mln zł w porównaniu z 325,42 mln zł rok wcześniej.

"Wynik Grupy w najbliższych okresach będzie odzwierciedleniem co najmniej przekazań ponad 3 000 lokali z inwestycji zakończonych, realizowanych i będących w ofercie, m.in. 1 500 lokali z flagowej inwestycji Bliska Wola etap D w Warszawie, ponad 500 w prestiżowym, ponad 100 metrowym wieżowcu Hanza Tower, który ma szansę stać się wizytówką Szczecina oraz z inwestycji Nowe Tysiąclecie w Katowicach (345 lokali)." - powiedziała także Szwarc-Sroka

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 41,57 mln zł wobec 20,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka podała, że w trakcie przygotowania jest kolejnych 20 inwestycji, łącznie na około 5400 lokali o powierzchni ponad 426 tys. m kw. (w tym powierzchnia magazynowa i komercyjna na ponad 161 tys. m kw.). Inwestycje te zlokalizowane są głównie w Warszawie i okolicach oraz w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie i Gdańsku.

"Należy pamiętać, że Grupa JWCH to nie tylko działalność deweloperska. Na wyniki pozytywnie rzutuje również to, że Grupa zarządza nieruchomościami, w tym w ramach 30 wspólnot mieszkaniowych 11 tys. lokali, a także siedmioma wybudowanymi przez siebie hotelami i aparthotelami, które łącznie oferują 1174 pokoi i apartamentów dla ponad 2600 gości. Obiekty te dysponują również bogatym zapleczem konferencyjnym (ponad 3 tysiące miejsc) oraz restauracyjnym – 1677 miejsc" - podkreślono w komunikacie.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r. W 2018 roku grupa sprzedała 1 248 lokali, a przekazała 1 087.

