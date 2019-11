Projprzem miał 1,08 mln zł zysku netto w III kw., oczekuje dalszej poprawy



Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Projprzem Makrum odnotował 1,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka oczekuje dalszej poprawy wyników także w kolejnym kwartale.

Zysk operacyjny wyniósł 2,16 mln zł wobec 5,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,9 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 73,22 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2019 zaczęliśmy od niesprzyjających wyników za pierwsze trzy miesiące. Poprawiamy je sukcesywnie w kolejnych kwartałach. Ostatni okres roku powinien charakteryzować się jeszcze lepszymi wynikami, ze względu na zakontraktowane już umowy. W wynikach odbiła się cykliczność realizacji, szczególnie widoczna w obszarze budownictwa przemysłowego" - powiedział prezes Piotr Szczeblewski, cytowany w osobnym komunikacie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 1,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 174,16 mln zł w porównaniu z 196,1 mln zł rok wcześniej, a EBITDA wyniosła 6,7 mln zł.

"Wszystkie te wartości w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego charakteryzował spadek. Negatywny wpływ na obraz trzech kwartałów miało pierwsze półrocze. W samym trzecim kwartale spółka zgodnie z zapowiedziami zarządu poprawiła wyniki, uprawdopodabniając pozytywne zakończenie roku 2019. Przychody trzeciego kwartału wyniosły 71,9 mln zł, względem 53,9 mln w drugim kwartale i 48,4 mln w pierwszym. Zysk netto osiągnął 1,1 mln, względem kolejno 0,6 i 0,3 mln zł" - czytamy także.

Kolejny okres zakończył się wzrostem w segmencie systemów przeładunkowych - produktu który w raportowanym okresie odpowiedzialny był za 58,4% przychodów całej grupy Projprzem Makrum. Przychody w 9 miesiącach bieżącego roku wzrosły tu o 14,7%, do poziomu 104, 2 mln zł. Sprzedaż eksportowa w segmencie wzrosła o 18,2%, podano także.

"Sprzedaż systemów przeładunkowych w związku z boomem w e-commerce i rozwojem rynku magazynowego, nieprzerwanie rośnie. Dalsze perspektywy są tu również optymistyczne, w związku z powiększeniem potencjału produkcyjnego, który odnotujemy po zakończeniu inwestycji w zakład produkcyjny spółki" - deklaruje Szczeblewski.

Skokowy wzrost sprzedaży zanotowały systemy parkingowe MODULO (+67% r/r), które w raporcie zaprezentowano w segmencie konstrukcji stalowych. Całościowo nie odnotował on jednak wzrostu, przez niższą sprzedaż tradycyjnych maszyn krusząco-mielących Makrum, które również ujęto w tym segmencie, podano także.

"Spadek przychodów w segmencie budownictwa przemysłowego w stosunku do analogicznego okresu 2018 o 34%, wynika z cykliczności realizacji zawartych kontraktów. Priorytetem segmentu jest utrzymanie rentowności, pomimo relatywnie niekorzystnego otoczenia rynkowego. Na koniec 2019 roku grupa spodziewa się istotnego wzrostu przychodów tego segmentu, w związku z nowymi kontraktami, których zakończenie przewidywane jest na koniec roku" - podsumowano w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 1,86 mln zł wobec 6,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Przemysłowa Projprzem Makrum S.A. działa w prawie 40 krajach na 3 kontynentach. Grupa prowadzi działalność w segmentach systemów przeładunkowych, budownictwa przemysłowego oraz konstrukcji stalowych i systemów parkingowych. Projprzem Makrum S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 roku. Od 2016 roku spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Immobile S.A.

(ISBnews)